Publica este tuit desde EEUU diciendo que va a cancelar sus vacaciones a Barcelona por lo de Sánchez y desata lo nunca visto

Bruce Pearl, exentrenador de baloncesto universitario de EEUU, ha publicado un mensaje desde su cuenta oficial de X en el que ha criticado la postura del Gobierno de Pedro Sánchez con Israel y el resultado no le ha salido tan bien como pensaba.

Lo ha hecho como reacción al tuit que publicó Avi Abraham Benlolo, presidente de la Iniciativa de Paz Global Abraham (AGPI, según sus siglas en inglés), criticando al líder del Ejecutivo español.

"La Iniciativa Global por la Paz Abraham (AGPI) condena las acciones de Pedro Sánchez, quien ha cruzado todas las líneas diplomáticas al retirar al embajador de España de Israel mientras reabre su embajada en Teherán", señaló.

Avi Abraham Benlolo aseguró que "su llamado a la Unión Europea para suspender su Acuerdo de Asociación con Israel subraya aún más una agenda profundamente preocupante y unilateral". "Tales movimientos reflejan una profunda inversión moral en un momento que requiere claridad y liderazgo", añadió.

Al ver este mensaje, Bruce Pearl aseguró que estaba pensando en poner fin a sus planes de vacaciones en Barcelona. "Parece que voy a cancelar mi viaje de verano a Barcelona. Creo que gastaré mi dinero ganado con esfuerzo en otro lugar de vacaciones. ¿Alguien se apunta conmigo en esto?", ha expuesto.

El efecto contrario

Lo que ha ocurrido en las últimas horas ha sido justo el efecto contrario que el exentrenador de baloncesto universitario pretendía. Su pregunta final ha abierto la puerta a un apoyo generalizado a viajar este verano a España.

"Hagamos de España el destino turístico más preferido como gesto de aprecio al gran pueblo de España y a su gran líder", "Me posiciono con España. ¿Tú también?" o "España es una nación de dignidad y valores inquebrantables" han sido algunos de los mensajes más compartidos en las últimas horas.

"Un país donde los valores no sean solo retórica vacía"

Pero no han sido los únicos tuits. El histórico corresponsal de guerra Elijah J. Magnier también ha reaccionado, defendiendo justo lo contrario a lo que había expuesto Bruce Pearl en su mensaje.

"Parece que estoy planeando mi viaje de verano a España y tal vez incluso considerando mudarme para siempre. Preferiría gastar mi dinero ganado con esfuerzo en un país donde los valores no sean solo retórica vacía, sino algo que se vive y se implementa de verdad. ¿Quién se apunta?", ha cuestionado.

Hasta la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, ha reaccionado al polémico mensaje de Bruce Pearl, respondiéndole directamente: "Estamos llorando de tristeza porque no vas a venir".