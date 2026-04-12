Juan Carlos I dice que "nadie es profeta en su tierra" y Nacho Duato se corona con su réplica

Las memorias del rey emérito, Juan Carlos I, bautizadas con el nombre 'Reconciliación', no solo han dado bastante que hablar, dejándonos un amplio repertorio de titulares, sino que además han recibido hasta un premio de la asociación Lire la Société en la mismísima Asamblea Nacional de Francia.

Se trata del Premio Especial del Jurado del Libro Político, el cual ha recibido el español durante este sabado en una ceremonia donde ha querido ofrecer un discurso en el que ha llegado a admitir "errores" durante su reinado, aunque también ha señalado que "nadie es profeta en su tierra".

"Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra y que siempre habrá distintas opiniones y juicios. Mis memorias aspiran a servir a la democracia y al progreso del pueblo español", dijo el emérito en el acto, al que acudió acompañado de sus hijas, Elena y Cristina, así como de su nieto mayor, Felipe de Marichalar y Borbón.

Según pudo continuar durante su discurso el emérito, el nombre de las memorias no fue algo escogido al azar. "Creo que es la palabra que mejor resume el principal logro de mi vida pública: haber iniciado y fomentado la reconciliación de España consigo misma, tras una larga dictadura y una guerra civil, llevándola a pasar, de la forma más pacífica posible y en muy poco tiempo, a una democracia plena y completa", agregó entonces.

Sus palabras, así como el recibimiento del premio, no han sentado bien a algunos sectores, entre ellos algunos de los propios finalistas del certamen, tal y como recogen en el diario 'El País'. Tampoco parecen haberles gustado al bailarín Nacho Duato, quien ha querido responder directamente al emérito a través de una publicación compartida en redes sociales.

"Acabo de escuchar el discurso del rey. (...) Pero qué morro tiene. Usted dice que no es profeta en su tierra. Usted no es profeta. Usted es el rey. El rey de España. No es un profeta. El rey de España tiene que servir a España. No tiene que robar... Y dice que se entristece. Pues mire usted cómo estamos nosotros de entristecidos...", ha criticado el reconocido coreógrafo, de 69 años.

"Teniendo un rey emérito que no paga impuestos aquí. Y que está a lo grande ahí en Dubái. Y sin respetarnos en absoluto. También los franceses tienen un par de huevos. Darle una condecoración o un premio. No sé qué coño le han dado. Por favor, república ya", ha sentenciado el mismo. La publicación, compartida en 'X' por un usuario, lleva ya más de 22.000 reproducciones y '500 me gusta'.