MAR, el estratega detrás de Ayuso

En la izquierda y en el centro naranja siempre se repite que Ayuso le hace caso en todo, que es una especie de marioneta de Rodríguez. Esto lo niegan tajantemente en Sol y en el PP. Lo mismo se proyectaba en su etapa en Moncloa. “Aznar se reía mucho con esto, cuando se decía que era Miguel Ángel el que mandaba”, sostiene una persona que estuvo en La Moncloa en esa época, que subraya: “Ni llevó al Gobierno a Aznar, ni ha llevado a Ayuso, ni es el que gobierna”. Para añadir: “Si la pregunta es si tiene influencia, evidentemente. ¿Con Aznar? Evidentemente. ¿Con Ayuso? Evidentemente. Pero cualquiera que piense que puede determinar la manera de hacer, de pensar y de decidir de Ayuso es que no la conoce”. Pone un ejemplo: la presidenta madrileña no permite que se envíe una carta firmada por ella sin haberla visto, aunque sea una convocatoria menor. “Es alguien que cuida todo lo que hace”, dicen fuentes de la Comunidad.

“Isabel no es una marioneta de Miguel Ángel, tampoco él necesita eso. Isabel no es una persona dócil”, confiesa otra fuente popular, que ha trabajado durante años con Rodríguez. Subraya a la vez que la estrategia de los dos les ha salido bien: “Es lo bueno que tiene él. Hizo de Aznar un personaje. Pero los jefes de prensa empaquetan el objeto, le ponen el lazo, la etiqueta, los colores… pero si no hay personaje debajo, olvídate. Ella es una mujer complicada, tiene carácter, no la llevas como un guante, pero confía en él”.