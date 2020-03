Miles de personas se manifiestan en todo el país por el feminismo

El único virus del que se hablaba este domingo en el centro de Madrid es el del machismo. Porque un 8 de marzo más, el feminismo ha vuelto a sacar músculo con la participación de miles de personas, no sólo en la capital de España, sino en las calles de las principales ciudades de toda España.

En Madrid, la manifestación del 8M, que ha arrancado desde Atocha, ha sido menos numerosa que otros años, informa Carlota Ramírez. Aun así, miles de manifestantes de distintas generaciones han abrazado el lema de su cabecera: “Con derechos, sin barreras, feministas sin fronteras”.

La marcha la han abierto los bloques de personas con diversidad funcional y el de mujeres racializadas, especialmente el colectivo de mujeres gitanas, que han lucido sus banderas.



Nada más comenzar la marcha se han escuchado las primeras proclamas, como “Madrid será la tumba del machismo”, “queremos empleo, trabajo nos sobra”, “no estamos todas, faltan las asesinadas” o “hasta los ovarios de trabajos precarios”.



También se han escuchado estos gritos: “Que no, que no, que no tenemos miedo. Que sí, que sí, que sí tenemos rabia” o “Aquí estamos: ingobernables”.