Mitos y verdades de nuestra amiga la ansiedad

Lo que hay que tener bien claro del trastorno de ansiedad es que no es un trastorno grave ni crónico. Esto no quiere decir que las personas que lo padecen no sufran mucho y tengan ciertas discapacidades.

Síntomas

Causas

Tratamiento

Una estrategia básica que ayuda a disminuir la ansiedad es realizar las actividades de responsabilidad antes del tiempo que deben ser entregadas o hechas, no postergar. Si se dispone de tiempo suficiente para realizarla esto debe de aprovecharse, si no el cerebro en algún momento creará la sensación de ansiedad por tener algo pendiente.

El falso mito es que no se trata de eliminar la ansiedad, esto no es posible, la meta es que las personas que sufren de una ansiedad que les desborda sean capaces de aprender a modularla y así les inunde lo menos posible en su vida. Y a ello se llega interpretando la ansiedad como una amiga, no como una enemiga. Amiga en cuanto nos permite “estar atentos y precavidos” cuando estamos ante unas circunstancias peligrosas o nuevas. Y atesorando estrategias para modularla y que no se transforme en un rival