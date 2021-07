El 'caso Biles', un tifón y tres héroes nacionales (a la espera de más): lo más destacado de la primera semana de Juegos

ANTONIN THUILLIER via Getty Images

No se pueden contar las sorpresas, pero como las meigas, haberlas, haylas y algunas han surgido ya en Tokio.

La gimnasia, Biles aparte, vivió uno de los momentos más emotivos dentro de la frialdad pandémica con el adiós de Oksana Chusovitina. Aunque no logró el pase a la final en salto de potro en sus octavos Juegos, esta leyenda del deporte se llevó el cariño y un aluvión de fotos de sus rivales y admiradoras . Lástima que las gradas estuvieran llenas de asientos vacíos. En otro momento se cae el pabellón.

Todo, con un clima extremo que ha llevado a problemas físicos a deportistas como la española Paula Badosa, que tuvo que retirarse y ser llevada en silla de ruedas por no poder ni tenerse en pie . El calor, la humedad y la sucesión de competiciones sin descanso están haciendo mella en todas las delegaciones. Eso, y el tifón Nepartak, que ha marcado el desarrollo de varias disciplinas como el triatlón, la vela o el remo.

Sorprendente fue, también la medalla de bronce del biker granadino David Valero, no tanto por nivel (ya fue 9º en Rio), sino por su remontada del 35º al 3º en mountain bike. ¡Cómo para no romper a llorar nada más pisar la meta!

A la incombustible palista Maialen Chourraut no se le puede llamar sorpresa, aunque no llegase como principal favorita al podio. A sus 38, la vasca dio un nuevo ejemplo de competitividad y sangre fría para lograr la medalla que le faltaba en su particular colección, la plata. En París tendrá 41, pero si se lo propone, lo consigue, como ha hecho siempre.

Lágrimas de Niko Shera y las medallas que se van

Con el bronce de Maialen en el cuarto día de competición, se desató una euforia “numérica” que parece venirse abajo a medida que caen otros favoritos. Ocurrió el miércoles con el judoca Niko Sherazadishvili, actual campeón y número 1 del mundo que cayó en la lucha por el oro y después en la repesca por el bronce. Derrotado, ‘Shera’ se desplomó entre lágrimas sobre el tatami del Nippon Budokan. Solo acertaba a decir que volverá en París 2024, como el resto de sus seis compañeros, que llegaban con vitola de aspirantes al podio y que no han tenido la suerte de cara.