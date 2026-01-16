Mañueco convocará elecciones este lunes en Castilla y León: la fecha de los comicios será el 15 de marzo
Alfonso Fernández Mañueco convocará a principios de la semana que viene una rueda de prensa a las once de la mañana donde anunciará los próximos comicios autonómicos.
Las próximas elecciones de Castilla y León serán el próximo 15 de marzo según fuentes consultadas por El HuffPost. Alfonso Fernández Mañueco convocará una rueda de prensa a las once de la mañana para este lunes 19 de enero donde informará del adelanto de los comicios.
Se trata de las terceras elecciones en este nuevo ciclo electoral. En Extremadura, el Partido Popular salía como favorito y, aunque ganó, se quedaron a las puertas de la mayoría absoluta. Aragón será la siguiente parada y el candidato popular, Jorge Azcón, también tiene todas las papeletas para salir victorioso. Tras el anuncio de Mañueco, Castilla y León serán los siguientes comicios.
El actual presidente de castellanos y leoneses espera conseguir el resultado del resto de líderes autonómicos del PP. El desgaste de los incendios, señalan algunos sondeos, parecen haber beneficiado a los populares. El objetivo será conseguir el suficiente apoyo para tener la posibilidad de elegir entre los partidos regionalistas y Vox.
