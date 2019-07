Simon Herrmann via Getty Images

Simon Herrmann via Getty Images

Existe algo bizarro, esotérico si me apuran, en la atracción que suscitan en mí según qué nombres. Belvedere, por ejemplo. Este no solo alude a una serie de los ochenta o a un personaje de películas de los años cuarenta y cincuenta, ni siquiera a uno de mis museos favoritos en todo el mundo (consagrado en su totalidad a Gustav Klimt), sino a alguien encomendado, desde hace décadas, a espolear los límites del conocimiento cinematográfico. Efectivamente, me refiero al Consultorio de Mr. Belvedere, una de las secciones más icónicas de Fotogramas.

Siempre he leído la revista Fotogramas. Ha sido tal mi pasión por ella, que durante mis años universitarios revisé sus vestigios hemerográficos para descubrir cómo había ido cambiando a lo largo de las décadas. Gracias a repasar sus páginas desde los años cincuenta, pude descubrir un universo paralelo que me era más real que el mío propio. En sus críticas me subyugó Terenci Moix hablando de Hamam: el baño turco (1997), varias décadas antes de que yo misma tuviese el privilegio de entrevistar a Ferzan Özpetek; entre sus textos encontré a Carmen Maura entrevistada por una espléndida Isabel Coixet; con Fotogramas incluso me percaté de que a Eusebio Poncela, para sorpresa de cinéfilos y quiromantes, le faltan líneas en las manos.

Con la revista fui consciente de muchos títulos que jamás me hubiera atrevido a visionar de no ser porque sus críticos Pere Vall, Jordi Batlle, Fausto Fernández, Jesús Palacios, Sergi Sánchez, Mirito Torreiro, Antonio Trashorras, Fernando Méndez-Leite, Núria Vidal o Jordi Costa, entre otros muchos, los recomendaban con fervor. Por ello hace unos meses, cuando coincidí con Costa en el programa Historia de nuestro cine, presentado por Elena Sánchez, hubiera deseado agradecerle tantos y tan buenos consejos a lo largo de los años. En aquel momento no pude, valga mi reconocimiento ahora.

En su devenir, la revista Fotogramas ha crecido y nosotros con ella. Hace ya unas décadas, cuando destinaba la práctica totalidad de mi paga mensual a sufragar su adquisición, me sorprendía la frecuencia con que las portadas eran femeninas (no entremos en la Zona caliente). Aquellas mujeres, hollywoodienses y con mirada entre sensual y desafiante, solían hacer las veces de anfitrionas, algo que parecía sugerir un target eminentemente masculino. Por fortuna, esa tendencia cambió poco antes del siglo XXI, y mucho más ahora, cuando recreos visuales como Michael Fassbender se impusieron para convertirse en presencias ya ineludibles.

Lo mismo sucedía con los calendarios anuales (los cuales guardo año tras año, sin reparar en cómo ni en dónde conservarlos), en los que actualmente hay un magnífico equilibrio entre actores, actrices, cine y elegancia. Este mes, sin ir más lejos, Sean Connery y Ursula Andress me recuerdan que es verano gracias a James Bond vs el Dr. No (1962, Terence Young).