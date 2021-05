Muere Nick Kamen, compositor del éxito de los noventa 'I promised myself', a los 59 años

Nick Kamen, conocido por componer la canción I promised myself que se convirtió en un éxito en los noventa, ha fallecido este miércoles a los 59 años, según confirma la BBC.

Su gran éxito formó parte del álbum Move Until We Fly (1990), que salió a la venta cuando Kamen ya era una joven estrella de la música. Para entonces ya había interpretado Each Time You Break en su primer disco, Nick Kamen, una canción que Madonna escribió y descartó para su propio álbum, por lo que acabó en sus manos cuando la reina del pop se lo cedió.

Entre uno y otro, lanzó Us (1988), Loving you (1988) y grabó Turn It Up (1989), parte de la banda sonora de Cariño, he encogido a los niños (Disney).

El cantautor británico era hermano de Chester Kamen, conocido en la industria por colaborar con Pink Floyd y Bryan Ferry, aunque Nick probó otras profesiones antes de decantarse por la música.

Antes de ello trabajó como modelo, un ámbito en el que también consiguió repercusión tras cruzar el charco y ser vestido por Ray Petri para la portada de The Face en 1984. Un año después, todo Estados Unidos lo conocía por aparecer en el anuncio de Levi’s ambientado en los años cincuenta.

El spot —considerado uno de los mejores de la historia de la televisión— lo convirtió en un sex symbol de la época al protagonizar una escena en una lavandería en la que se quedaba en ropa interior delante de un grupo de mujeres.

Nick Kamen llegó rápido a la cima en Reino Unido, Italia, Francia, Alemania y España, especialmente, pero su imagen se diluyó con la misma celeridad.

Con la llegada del 2000, ya se había alejado de cualquier ámbito que tuviera que ver con la fama. Aunque su tema I promised myself, que fue número 1 en ocho países europeos, sigue sonando en muchas listas de reproducción.