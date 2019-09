Nacho Carretero: "Hay gente que cree que Pablo Ibar es culpable, pero está en contra de que le condenen a muerte"

Ibar consiguió librarse de la pena de muerte en mayo de este año, pero no de la cadena perpetua y la defensa anunció que recurriría la sentencia. Todavía le queda un largo proceso por delante. En el mejor de los escenarios, si el recurso prosperase en el Tribunal Supremo, tendría que esperar al menos cinco o seis años más. Si no, el proceso será mucho más largo. A pesar de ello, nunca ha habido pruebas concluyentes que demuestren su culpabilidad. Sobre todo ello ha hablado Carretero en una entrevista con El HuffPost.

Para ser un caso tan denso y largo, el libro lo cuenta de una manera muy simple. ¿Cómo se puede estructurar una historia tan sensible de esta forma?

Es un ejercicio artesanal que viene de las entrevistas. Fue consecuencia de una idea en origen, construir el libro a partir de mis conversaciones, algunas de ellas off the record. No añado ni un solo adjetivo que no sea transmitido por ellos (los entrevistados), y eso te limita porque no me pongo a divagar, transmito a través de la narración lo que me cuentan. Cuando escribo no pienso mucho, hago lo que me pida la historia.

No piensas aunque la historia sea tan dura... ¿Cómo logras abstraerte o alejarte para, simplemente, contarla?

Es difícil. De hecho, no sé si lo logro. Es mi intención, pero si lo consigo o no lo dirá el lector. No es fácil porque tengo un vínculo emocional con Pablo y la familia y no lo oculto después de tantos años, pero no es incompatible tener ese vínculo emocional y trabajar con rigor. Hablar con ellos me ayudó a no utilizar ni un adjetivo que exagerase. Nunca va a ser una neutralidad absoluta porque es muy difícil, por no decir imposible, y porque poner el foco más en la familia que en otros aspectos ya te da una inclinación, aunque no sea voluntaria.