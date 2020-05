Cualquiera que haya escuchado No Es Para Tanto más de 10 minutos sabe que la comida les pierde. Por eso, en este nuevo episodio, Juan Arenas, Pablo Machuca, Álvaro Palazón y Daniel Ventura han dado rienda suelta a su espíritu más comilón y repasan con delectación recetas, platos famosos y gastronomías del mundo.

Pero es No Es Para Tanto y no puede haber episodio sin confrontación. Por eso, también hay una batalla encarnizada por la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla, una agria discusión sobre la fobia a las aceitunas y un buen puñado de manías a la hora de comer en la que seguro que no están solos.

Suscríbete al podcast aquí: