"No está aplaudiendo": Echenique responde a esta frase de Ferreras en 'Al rojo vivo'

Al Rojo Vivo, el programa que presenta Antonio García Ferreras en laSexta, ha emitido en directo la Sesión Solemne de Apertura de la XIV Legislatura desde el Congreso de los diputados.

A la llegada de Felipe VI al hemiciclo, los diputados y personalidades que allí se encontraban han recibido con una ovación al monarca. En ese momento, Ferreras ha comentado: “El vicepresidente Pablo Iglesias aplaude la entrada de Felipe VI. Alberto Garzón, Irene Montero, absolutamente todos los miembros del Gobierno de Unidas Podemos del Gobierno, porque Pablo Echenique si ven, ahí en el centro, no está aplaudiendo”.

Y ha añadido: “Los que forman parte del Gobierno de Unidas Podemos, todos, están aplaudiendo. Algunos diputados de Unidas Podemos, por ejemplo Pablo Echenique o Jaume Asens no están aplaudiendo”.

Esta frase ha sido muy comentada en redes sociales. De hecho, el propio Pablo Echenique se ha apresurado a responder a Ferreras en tono de humor: “Por lo visto Ferreras dice que no aplaudí en la sesión de hoy. Es correcto. Tampoco me puse de pie durante el himno ni me pusieron de titular en el partido de futbito de después de la sesión solemne de apertura. ¡Antonio, tío!”.