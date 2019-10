Nobel de Literatura 2019: los escritores dicen a quién se lo darían y quiénes creen que lo ganarán

Los escritores Isabel Mellado, José Ovejero, Aurelio Major y Biel Mesquida y el editor Miguel Lázaro hacen sus apuestas por el Nobel de Literatura 2019.

Escritores y editores dicen a quién le darían el Nobel

ISABEL MELLADO (Escritora chilena, autora de Vibrado, Alfaguara): “Creo que le darán el Nobel a Haruki Murakami o a Javier Marías. Me gustaría que se lo dieran a un o una poeta para dar más visibilidad a la poesía, por ejemplo a Raúl Zurita; y de literatura en general se lo daría a Margaret Atwood“.

JOSÉ OVEJERO (Escritor español, su novela más reciente es Insurrección, Galaxia Gutenberg): “Creo que se lo darán a Erri de Luca. El escritor italiano tiene una obra interesante y es un activista político, se ha jugado la cárcel y lucha por una serie de cosas; me dirán que eso no es literatura, pero todo el personaje cuenta a la hora de dar un Nobel. Me gustaría que se lo diesen a un autor improbable como Anne Carson porque es poeta y la poesía no está bien representada en el Nobel. Además, Carson es autora del libro Nox y ya por ese solo libro se lo daría”.

AURELIO MAJOR (Poeta, editor y traductor): “Probablemente uno se lo darán al poeta y ensayista francés Bernard Noël, una de las voces imprescindibles de la poesía y el pensamiento. Por otra parte, me gustaría que se considerará, también, a un poeta catalán, a Pera Gimferrer, que se lo merece hace mucho tiempo. Es uno de los poetas centrales de la lengua y uno de los pensadores y hombre de letras más sensibles y finos. El reconocimiento a su obra se produjo tempranamente y tendría que refrendarse con este premio”.

BIEL MESQUIDA (su último libro es Trémolo, Empuries): “El Nobel me gustaría que se lo dieran a Adam Zagajewsky, uno de los poetas vivos mejores y siempre ha estado muy nombrado. Y creo que se lo darán a una mujer que podría ser Margaret Atwood“.

MIGUEL LÁZARO (editor de Cabaret Voltaire): “Si la Academia no ha cambiado se lo darán a uno de los eternos candidatos: Adonis con una obra magnífica, y sería un buen premio. Si la Academia ha cambiado y han hehco una reflexión me gustaría que se lo dieran a la autora francesa Annie Ernaux por una obra sincera y más vigente que nunca y que ha conectado con el público muy joven, Es la candidata perfecta”. (Cabaret Voltaire edita a Ernaux en España).

ANTOINE GALLIMARD (editor de la editorial francesa Gallimard): “Me gustaría que se lo dieran a Annie Ernaux“. (Gallimard edita a Ernaux).