No, Óscar Puente no dijo que Ayuso era una "retrasada"

La concejala del Ayuntamiento de Madrid y delegada del área de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha difundido este miércoles en sus redes sociales el bulo de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, llamó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "retrasada".

El montaje, que se ha viralizado en X, simula una entrevista del ministro en el programa de RTVE "Malas Lenguas". La entrevista en sí existió y se emitió en directo hace seis días, pero el contenido de la misma se ha modificado completamente con la ayuda de la Inteligencia Artificial.

En concreto, el montaje simula que Ayuso dice que desde que Óscar Puente es ministro, se tarda menos en llegar a Estados Unidos desde España que desde Madrid a Sevilla con el retraso de sus trenes". Puente, en teoría, responde: "Los trenes pueden llegar tarde, pero el retraso lo tiene ella".

La realidad es que Ayuso criticó que Sánchez enarbolara el "no a la guerra" cuando es "una persona que promueve la guerra entre españoles". Óscar Puente contestó: "En estos días que se habla de desclasificar expedientes clínicos, igual es buena ocasión para desclasificar también el de Ayuso, que dice este tipo de barbaridades y disparates y que dejan en muy mal situación su estado. No puedo entrar a valorar este tipo de cosas (...) Es un disparate no compatible con un estado mental mínimamente normal". La entrevista, subida de forma completa a Youtube, puede verse aquí. De este modo, basta sólo una sencilla búsqueda para comprobar que el tuit de Marta Rivera de la Cruz se basa en un bulo y un montaje... bastante chapucero.

"Así inaugura Oscar Puente el Odiómetro que presentó hoy Sánchez", ha escrito la concejala, refiriéndose a una herramienta que el presidente del Gobierno ha presentado este jueves para "medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales".

El PP ya publicó hace una semana el bulo de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, había dicho al embajador de Estados Unidos que ella se posicionaba "a favor de Trump" en su actuación contra Irak, algo que la propia ministra desmintió minutos después. El tuit, pese a todo, todavía no ha sido eliminado de la cuenta oficial del PP en X.