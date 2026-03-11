Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
No, Óscar Puente no dijo que Ayuso era una "retrasada"
No, Óscar Puente no dijo que Ayuso era una "retrasada"

La concejala de Madrid Marta Rivera de la Cruz intenta atacar al Gobierno con un montaje elaborado a partir de Inteligencia Artificial. 

Isabel Díaz Ayuso y Óscar Puente
La concejala del Ayuntamiento de Madrid y delegada del área de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha difundido este miércoles en sus redes sociales el bulo de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, llamó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "retrasada".

El montaje, que se ha viralizado en X, simula una entrevista del ministro en el programa de RTVE "Malas Lenguas". La entrevista en sí existió y se emitió en directo hace seis días, pero el contenido de la misma se ha modificado completamente con la ayuda de la Inteligencia Artificial.

En concreto, el montaje simula que Ayuso dice que desde que Óscar Puente es ministro, se tarda menos en llegar a Estados Unidos desde España que desde Madrid a Sevilla con el retraso de sus trenes". Puente, en teoría, responde: "Los trenes pueden llegar tarde, pero el retraso lo tiene ella".

La realidad es que Ayuso criticó que Sánchez enarbolara el "no a la guerra" cuando es "una persona que promueve la guerra entre españoles". Óscar Puente contestó: "En estos días que se habla de desclasificar expedientes clínicos, igual es buena ocasión para desclasificar también el de Ayuso, que dice este tipo de barbaridades y disparates y que dejan en muy mal situación su estado. No puedo entrar a valorar este tipo de cosas (...) Es un disparate no compatible con un estado mental mínimamente normal". La entrevista, subida de forma completa a Youtube, puede verse aquí. De este modo, basta sólo una sencilla búsqueda para comprobar que el tuit de Marta Rivera de la Cruz se basa en un bulo y un montaje... bastante chapucero. 

"Así inaugura Oscar Puente el Odiómetro que presentó hoy Sánchez", ha escrito la concejala, refiriéndose a una herramienta que el presidente del Gobierno ha presentado este jueves para "medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales".

El PP ya publicó hace una semana el bulo de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, había dicho al embajador de Estados Unidos que ella se posicionaba "a favor de Trump" en su actuación contra Irak, algo que la propia ministra desmintió minutos después. El tuit, pese a todo, todavía no ha sido eliminado de la cuenta oficial del PP en X. 

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

