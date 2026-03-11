Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Benjamín Prado, sobre cómo escribió con Joaquín Sabina en Praga: "Utilizamos mis desgracias sentimentales y las escribimos como si le pasaran a él"
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

Benjamín Prado, sobre cómo escribió con Joaquín Sabina en Praga: "Utilizamos mis desgracias sentimentales y las escribimos como si le pasaran a él"

"En aquel momento, yo tenía amores muy desgraciados, que a Joaquín le divertía mucho, a mí menos..."

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Joaquín Sabina y Benjamín Prado.GTRES / La Sexta

Benjamín Prado y Joaquín Sabina no solo son amigos íntimos desde hace décadas, sino que además también han sido colaboradores en la carrera musical del artista, algo que Prado, poeta y novelista español, ha contado ya en su obra 'Romper una canción: Joaquín Sabina'. 

Allí, el escritor, quien cuenta cómo fue la relación profesional de ambos, relata los "meses de trabajo en los que Sabina y él pelearon a muerte por cada palabra y llegaron a lograr una combustión y una simbiosis tan profundas que hoy día ninguno de ellos sabe quién escribió qué, porque no hay una coma sin negociar en todo el disco". 

No ha sido el único lugar donde Prado ha podido contar esta historia. Hace poco, por ejemplo, en el programa de 'La Ventana' de Cadena Ser, el poeta recordó cómo surgió la idea de 'Tiramisú de limón', una de sus canciones más reconocidas, la cual según pudo explicar se basó en algunas de sus desgracias personales, más que en las de Sabina. 

"Yo creo que una canción tiene música, tiene rimas y tiene una historia. Y en aquel momento, yo tenía amores muy desgraciados, que a Joaquín le divertía mucho, a mí menos. Y él tenía una vida doméstica de la que según él no salía ni una rima. Entonces un día me dijo, ¿Qué te parece si nos vamos a Praga y nos llevamos una guitarra y nos dedicamos a escribir un disco entero ahí en un hotel?", comenta el escritor en el pódcast. 

Eso sí, unas de las cosas que, según afirma, no puede faltar en una relación profesional como la suya son "las faltas de respeto". Es decir, saber criticar las cosas y comentar sin tapujos y con confianza cuando algo parece una buena idea de algo que realmente no sirve. 

"Somos personas tan cercanas que hasta yo a él le puedo decir un momento determinado que ese verso es una mierda y él a mí ni te digo. Si se lo dices a uno y se ofende entonces es imposible decir una canción porque básicamente una canción como un poema, como cualquier cosa que escribas, escribes muchas tonterías y entre 500 tonterías una mola", resume Prado en el pódcast. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos