Benjamín Prado, sobre cómo escribió con Joaquín Sabina en Praga: "Utilizamos mis desgracias sentimentales y las escribimos como si le pasaran a él"

Benjamín Prado y Joaquín Sabina no solo son amigos íntimos desde hace décadas, sino que además también han sido colaboradores en la carrera musical del artista, algo que Prado, poeta y novelista español, ha contado ya en su obra 'Romper una canción: Joaquín Sabina'.

Allí, el escritor, quien cuenta cómo fue la relación profesional de ambos, relata los "meses de trabajo en los que Sabina y él pelearon a muerte por cada palabra y llegaron a lograr una combustión y una simbiosis tan profundas que hoy día ninguno de ellos sabe quién escribió qué, porque no hay una coma sin negociar en todo el disco".

No ha sido el único lugar donde Prado ha podido contar esta historia. Hace poco, por ejemplo, en el programa de 'La Ventana' de Cadena Ser, el poeta recordó cómo surgió la idea de 'Tiramisú de limón', una de sus canciones más reconocidas, la cual según pudo explicar se basó en algunas de sus desgracias personales, más que en las de Sabina.

"Yo creo que una canción tiene música, tiene rimas y tiene una historia. Y en aquel momento, yo tenía amores muy desgraciados, que a Joaquín le divertía mucho, a mí menos. Y él tenía una vida doméstica de la que según él no salía ni una rima. Entonces un día me dijo, ¿Qué te parece si nos vamos a Praga y nos llevamos una guitarra y nos dedicamos a escribir un disco entero ahí en un hotel?", comenta el escritor en el pódcast.

Eso sí, unas de las cosas que, según afirma, no puede faltar en una relación profesional como la suya son "las faltas de respeto". Es decir, saber criticar las cosas y comentar sin tapujos y con confianza cuando algo parece una buena idea de algo que realmente no sirve.

"Somos personas tan cercanas que hasta yo a él le puedo decir un momento determinado que ese verso es una mierda y él a mí ni te digo. Si se lo dices a uno y se ofende entonces es imposible decir una canción porque básicamente una canción como un poema, como cualquier cosa que escribas, escribes muchas tonterías y entre 500 tonterías una mola", resume Prado en el pódcast.