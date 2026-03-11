Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un doctor en Ciencias Económicas anticipa lo que notarán los españoles pronto cuando vayan al supermercado: es el 'fenómeno gasolina'
Un doctor en Ciencias Económicas anticipa lo que notarán los españoles pronto cuando vayan al supermercado: es el 'fenómeno gasolina'

Es posible que vengan curvas. 

El interior de un supermercado de Mercadona.GETTY

Manuel Hidalgo, Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Sevilla, ha advertido de que los consumidores notarán pronto la subida de los precios de los alimentos debido a la guerra en Irán.

En una entrevista en la Cadena Ser, el periodista José Luis Sastre ha planteado: "Lo hemos notado ya, eso es evidente, en las gasolinas. ¿Cuánto tardaremos en notarlo en el pan, por ejemplo, en el pan?".

Hidalgo ha sido muy claro: "No tardará mucho. Si efectivamente el precio de luz o del transporte, porque se necesitan los combustibles fósiles todavía para hacer buena parte del transporte de los productos, sigue subiendo o se mantiene alto durante mucho tiempo, efectivamente eso se va a repercutir por parte de los distintos agentes que intervienen en la cadena de producción a los precios finales". 

"Intentarán no incurrir en pérdidas"

"Esto será así porque, evidentemente, intentarán no incurrir en pérdidas. La cuestión es que ese traslado será tanto mayor o tanto menor dependiendo de una serie de factores que serán diferentes en cada sector, en cada producto y en este caso en cada alimento", ha explicado el economista, que se ha mostrado en contra de topar precios.

"Los precios no deben toparse. Yo sé que es una medida que genera mucha atracción por parte de algunos sectores políticos e ideológicos porque se considera que podría ser una solución, pero nosotros sabemos muy bien que topar precios debe ser una excepción donde la competencia no sea la norma", ha apuntado.

"En mercados que son muy competitivos, y sé que algunos de los oyentes esto les puede parecer un poco extraño, en las cadenas de distribución aliementaria, tenemos en España una competencia relativamente elevada y esto implica que topar precios en esos casos implicaría más costes que beneficios", ha avisado Hidalgo. 

Juan Roig: "Si las materias primas suben o bajan, nosotros subimos o bajamos"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha señalado precisamente este martes que el impacto del conflicto de Oriente Medio en los precios dependerá del coste de las materias primas y no de la empresa: "Si las materias primas suben o bajan, nosotros subimos o bajamos".

Así lo ha señalado, a preguntas de los medios, durante la rueda de prensa de presentación de resultados de la compañía que se ha celebrado este martes en el centro de coinnovación 'Jarrods' de la empresa en el polígono de Fuente del Jarro (Valencia).

Roig ha explicado que, de momento, ningún proveedor les ha subido los precios y que, por tanto, tampoco lo ha hecho la cadena, pero ha subrayado que "el futuro es incierto" y que nadie podía haber imaginado la pandemia, la guerra de Ucrania y después la de Irán. "Los empresarios somos alguien que va en una tabla de surf y van viniendo olas, y nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos", ha comentado.

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

