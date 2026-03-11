Un doctor en Ciencias Económicas anticipa lo que notarán los españoles pronto cuando vayan al supermercado: es el 'fenómeno gasolina'

Manuel Hidalgo, Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Sevilla, ha advertido de que los consumidores notarán pronto la subida de los precios de los alimentos debido a la guerra en Irán.

En una entrevista en la Cadena Ser, el periodista José Luis Sastre ha planteado: "Lo hemos notado ya, eso es evidente, en las gasolinas. ¿Cuánto tardaremos en notarlo en el pan, por ejemplo, en el pan?".

Hidalgo ha sido muy claro: "No tardará mucho. Si efectivamente el precio de luz o del transporte, porque se necesitan los combustibles fósiles todavía para hacer buena parte del transporte de los productos, sigue subiendo o se mantiene alto durante mucho tiempo, efectivamente eso se va a repercutir por parte de los distintos agentes que intervienen en la cadena de producción a los precios finales".

"Intentarán no incurrir en pérdidas"

"Esto será así porque, evidentemente, intentarán no incurrir en pérdidas. La cuestión es que ese traslado será tanto mayor o tanto menor dependiendo de una serie de factores que serán diferentes en cada sector, en cada producto y en este caso en cada alimento", ha explicado el economista, que se ha mostrado en contra de topar precios.

"Los precios no deben toparse. Yo sé que es una medida que genera mucha atracción por parte de algunos sectores políticos e ideológicos porque se considera que podría ser una solución, pero nosotros sabemos muy bien que topar precios debe ser una excepción donde la competencia no sea la norma", ha apuntado.

"En mercados que son muy competitivos, y sé que algunos de los oyentes esto les puede parecer un poco extraño, en las cadenas de distribución aliementaria, tenemos en España una competencia relativamente elevada y esto implica que topar precios en esos casos implicaría más costes que beneficios", ha avisado Hidalgo.

Juan Roig: "Si las materias primas suben o bajan, nosotros subimos o bajamos"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha señalado precisamente este martes que el impacto del conflicto de Oriente Medio en los precios dependerá del coste de las materias primas y no de la empresa: "Si las materias primas suben o bajan, nosotros subimos o bajamos".

Así lo ha señalado, a preguntas de los medios, durante la rueda de prensa de presentación de resultados de la compañía que se ha celebrado este martes en el centro de coinnovación 'Jarrods' de la empresa en el polígono de Fuente del Jarro (Valencia).

Roig ha explicado que, de momento, ningún proveedor les ha subido los precios y que, por tanto, tampoco lo ha hecho la cadena, pero ha subrayado que "el futuro es incierto" y que nadie podía haber imaginado la pandemia, la guerra de Ucrania y después la de Irán. "Los empresarios somos alguien que va en una tabla de surf y van viniendo olas, y nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos", ha comentado.