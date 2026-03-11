Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La Generalitat notifica un nuevo caso de peste porcina, el primero en Barcelona, y anuncia el cierre de los accesos al parque de Collserola
Salud
Salud

La Generalitat notifica un nuevo caso de peste porcina, el primero en Barcelona, y anuncia el cierre de los accesos al parque de Collserola

Las autoridades han detectado un nuevo episodio de peste porcina en un jabalí muerto. Actualmente, la administración pública continúa investigando el origen, ya que desde el pasado mes de noviembre se han contabilizado más de 200 casos.

Javier Hernández
Javier Hernández
Sede de CReSA (Barcelona)
Sede de CReSA (Barcelona)Marc Asensio

La Generalitat de Cataluña ha detectado un nuevo caso de peste porcina en un jabalí muerto, el primero en Barcelona. Este caso se suma al del pasado 6 de marzo, también en la región catalana. Según ha explicado la administración desde este jueves se cerrarán todos los accesos a Collserola, ya que el riesgo y la alerta tras este nuevo episodio se han vuelto a incrementar.

Al mismo tiempo, la Generalitat ha confirmado que antes de que se llegue a verano se sacrificarán a todas las colonias de jabalíes que viven en la zona. Hay que recordar que estos episodios se remontan al pasado mes de noviembre, cuando Cataluña notificó los primeros casos de peste porcina que, eso sí, no afecta a las personas. 

En aquella ocasión los contagios se produjeron en la localidad de Cerdanyola del Vallès, por lo que todo el foco permaneció muy localizado siempre y cuando se tomaran las medidas de seguridad oportunas. Sin embargo, durante las últimas semanas se han continuado detectando nuevos casos de peste porcina en jabalíes que se encontraban en zonas más sureñas, alejadas de la zona 0, por lo que las restricciones se están sucediendo

Así, la cifra total de casos notificados por la Generalitat asciende a más de 200, aunque la mayor parte -como hemos mencionado previamente- en una región muy concreta. Pese a todo, las autoridades siguen sin poder establecer relación entre el brote y el origen de los mismo.

El conseller de Agricultura, Ordeig anuncia nuevas medidas

Ha sido el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Óscar Ordeig, quien ha confirmado este nuevo caso de peste porcina africana durante un acto ante los medios tras hablar con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni y el president de la Generalitat, Salvador Illa.

Ordeig ha asegurado también que las restricciones de Collserola afectarán a un total de 18 municipios y ha informado que este caso pertenece al mismo foco detectado hace unos días en Sant Just Desvern, también en la provincia de Barcelona.

Sin embargo, la detección en el municipio de Barcelona capital obliga a las autoridades a elevar la alerta y las restricciones. "A partir de mañana trabajaremos en una resolución en el Departamento de Agricultura para ampliar y extender todas las restricciones de acceso al medio natural, en toda la zona cero, y ampliaremos ya todo el parque natural de Collserola", ha avanzado el conseller.

Javier Hernández
Javier Hernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos