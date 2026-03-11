La Generalitat notifica un nuevo caso de peste porcina, el primero en Barcelona, y anuncia el cierre de los accesos al parque de Collserola

La Generalitat de Cataluña ha detectado un nuevo caso de peste porcina en un jabalí muerto, el primero en Barcelona. Este caso se suma al del pasado 6 de marzo, también en la región catalana. Según ha explicado la administración desde este jueves se cerrarán todos los accesos a Collserola, ya que el riesgo y la alerta tras este nuevo episodio se han vuelto a incrementar.

Al mismo tiempo, la Generalitat ha confirmado que antes de que se llegue a verano se sacrificarán a todas las colonias de jabalíes que viven en la zona. Hay que recordar que estos episodios se remontan al pasado mes de noviembre, cuando Cataluña notificó los primeros casos de peste porcina que, eso sí, no afecta a las personas.

En aquella ocasión los contagios se produjeron en la localidad de Cerdanyola del Vallès, por lo que todo el foco permaneció muy localizado siempre y cuando se tomaran las medidas de seguridad oportunas. Sin embargo, durante las últimas semanas se han continuado detectando nuevos casos de peste porcina en jabalíes que se encontraban en zonas más sureñas, alejadas de la zona 0, por lo que las restricciones se están sucediendo

Así, la cifra total de casos notificados por la Generalitat asciende a más de 200, aunque la mayor parte -como hemos mencionado previamente- en una región muy concreta. Pese a todo, las autoridades siguen sin poder establecer relación entre el brote y el origen de los mismo.

El conseller de Agricultura, Ordeig anuncia nuevas medidas

Ha sido el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Óscar Ordeig, quien ha confirmado este nuevo caso de peste porcina africana durante un acto ante los medios tras hablar con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni y el president de la Generalitat, Salvador Illa.

Ordeig ha asegurado también que las restricciones de Collserola afectarán a un total de 18 municipios y ha informado que este caso pertenece al mismo foco detectado hace unos días en Sant Just Desvern, también en la provincia de Barcelona.

Sin embargo, la detección en el municipio de Barcelona capital obliga a las autoridades a elevar la alerta y las restricciones. "A partir de mañana trabajaremos en una resolución en el Departamento de Agricultura para ampliar y extender todas las restricciones de acceso al medio natural, en toda la zona cero, y ampliaremos ya todo el parque natural de Collserola", ha avanzado el conseller.