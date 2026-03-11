Tres menores heridos por quemaduras mientras hacían un experimento en un colegio de Girona

Imagen de archivo del hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde han sido trasladados dos de los menores.

Tres menores de 9 años han resultado heridos, dos de ellos graves, por quemaduras tras una explosión durante la realización de un experimento de química en el exterior de una escuela de Porqueres (Girona).

Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), debido a los efectos de la explosión, dos alumnos, un chico y una chica, han tenido que ser evacuados en estado grave al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, mientras otro menor ha sido trasladado en estado leve al Hospital Josep Trueta de Girona.

Uno de los menores ingresado en el hospital barcelonés ha sido trasladado en un helicóptero medicalizado y el otro herido grave, en una ambulancia.

