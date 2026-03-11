Así es el Xiaomi 17: lo he usado durante varias semanas y me parece uno de los mejores móviles de gama alta

Resumen: Tener rendimiento, fotografía y todo lo que necesitas, en un formato más compacto. Esa ha sido mi experiencia tras varias semanas de uso del nuevo Xiaomi 17. Su triple cámara Leica me ha parecido una maravilla. Su crecimiento en batería hasta los 6330 mAh o su carga ultrarrápida de 100W lo convierten en una de las mejores opciones en la gama alta.

Ventajas

Comparándolo con el Xiaomi 15, gana bastante autonomía hasta los 6.330 mAh. Con un uso intensivo, supera el día de batería sin ningún problema.

Su cámara, pese a ser muy similar a la de su predecesor, me sigue pareciendo muy completa. Tres sensores de 50 megapíxeles en colaboración con Leica que rinden muy bien. Y se agradece que crezca hasta los 50 megapíxeles en su cámara frontal.

En diseño, me parece todo un acierto. El ligero cambio se hace mucho más elegante en mano y a mí, personalmente, me convence mucho.

Desventajas

Quizá el mayor inconveniente del Xiaomi 17 es, precisamente, el Xiaomi 15. Tiene unas características muy parecidas pero su precio es notablemente inferior.

Probando el Xiaomi 17 en exteriores. Su color verde ventura me parece una maravilla y su diseño es muy elegante. Sergio Coto / El HuffPost

Mi reseña del Xiaomi 17

¿Por qué hacer que el teléfono sea grande para destacar más? Lo compacto está infravalorado y esa ha sido la principal lectura que he hecho tras haber probado durante varias semanas el nuevo Xiaomi 17.

La firma china ha dejado bien claro cuál es su rumbo y su modelo base reúne unas características que me parecen ideales para pelear por el liderazgo de la gama alta. Y sí, dicho sea de paso, me parece muy elegante.

He estado usando el modelo en color verde ventura y, de primeras, este tono que sigue la línea de los coches deportivos de la marca me parece perfecto. Diseño premium con chasis de aluminio, un sistema de cámaras más limpio y todo en un tamaño de 6,3 pulgadas. Su curvatura es muy cómoda en mano.

En la parte trasera del dispositivo nos encontramos con un sistema de cámaras similar, en la práctica, que el del Xiaomi 15. Tres sensores de 50 megapíxeles desarrollados en colaboración con Leica que sacan unas fotografías muy buenas y que me siguen sorprendiendo.

Dos fotografías como muestra del color capturado por las cámaras del Xiaomi 17. Sergio Coto / El HuffPost

Gracias a la lente óptica Leica Summilux, es capaz de percibir y captar mucho mejor la luz. El diseño óptico Leica UltraPure y el sensor Light Fusion 950, también logran capturar todos los detalles, también de noche. Lo he puesto a prueba y la verdad es que responde fantásticamente.

Dos imágenes capturadas con el Xiaomi 17 de noche. Sergio Coto / El HuffPost

Si giramos el móvil, nos encontramos con una nueva cámara frontal de 50 megapíxeles en el interior de la pantalla. Un panel AMOLED que también ha visto reducidos sus bordes hasta los 1,18 milímetros, ofreciéndonos más y más pantalla. Con 3500 nits de brillo y una tasa de refresco 120 Hz, su uso en exteriores es muy positivo y sin apenas pérdida.

En el interior, nos encontramos con un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 que no ha defraudado. Es el chip más potente de la industria y eso se nota en su rendimiento. He usado diferentes juegos de móvil y lo ha aguantado todo. Gracias a sus altavoces estéreo duales Dolby Atmos, nos permite centrarnos de lleno en el juego.

Otro de sus puntos fuertes son sus avances en IA. Xiaomi HyperAI. Con su integración junto a Google Gemini, los usuarios cuentan con una gran cantidad de herramientas inteligentes en edición y mejora de imagen o vídeo, tomar notas o gestionar nuestra agenda, entre otras. Así como la conectividad mejorada con otros sistemas operativos como iOS.

Sin duda, la gran noticia tiene que ver con la autonomía. Sus 6330 mAh me parecen una gran noticia. Este crecimiento hace que superemos sin problema el día de uso y lo mejor es que, cuando tengamos que cargarlo, su carga ultrarrápida de 100W o de 50W en carga inalámbrica, dura muy poco tiempo del 0 al 100%.

El principal problema que veo en este Xiaomi 17 es que su predecesor, el Xiaomi 15, es lógicamente más barato que él. Con unas prestaciones parecidas, se hace difícil que haya gente que no se decante por la anterior generación. El precio del nuevo modelo base de Xiaomi parte desde los 999,99 euros.

A mí el cambio en diseño me parece una pasada. Es muy elegante, su tono verde me encanta y creo que su sistema de cámaras, pantalla y el gran avance en autonomía lo convierten en uno de los móviles de gama alta que son más que recomendables.