Vandalismo con milenios de historia: qué dicen los curiosos 'grafitis' descubiertos en tumbas del Antiguo Egipto

Que un turismo masivo y descontrolado puede provocar problemas no es algo del siglo XXI. Hace casi 2.000 años Egipto se convirtió en un destino muy atractivo. Entonces era una provincia romana y a la cuenca del Nilo llegaban viajeros procedentes de todo el mundo. Ahora, varios investigadores de unas universidades suizas y francesas han descubierto algo más.

En resumen: que muchos de esos turistas protagonizaron ciertos actos vandálicos. Teniendo en cuenta, por supuesto, que el término vandálico en realidad tiene una connotación bastante más contemporánea. Sin embargo, es un término que puede usarse para explicar qué son las inscripciones que los académicos han estado estudiando en los últimos meses.

Los arqueólogos han encontrado cerca de una treintena de inscripciones en seis tumbas diferentes del Valle de los Reyes, donde fueron enterrados durante siglos faraones y nobles egipcios. Los primeros egiptólogos de la historia ya habían detectado en realidad muchas de esas inscripciones. El problema era que no sabían qué significaban ni identificaban en qué idioma habían sido escritas.

Ahora, los arqueólogos de la universidad suiza han dado más detalles. Eran mensajes escritos en diversas variedades del sánscrito, la lengua clásica de la India, uno de los idiomas indoeuropeos más antiguos y mejor documentados. Y en esos grafitis se dice de todo.

Grafitis con casi 2.000 años de antigüedad: ¿qué es lo que dicen?

La curiosidad empuja la pregunta más evidente de todas. ¿Qué se dice en esos grafitis? Pues los antiguos escribían en estas inscripciones detectadas en tumbas lo que escribiría cualquier chaval hoy día. "Yo estuve aquí". Es el caso del grafiti que escribió un hombre llamado Indranandin, que dejó dicho que era un "mensajero del rey Kshaharata".

Ha sido la revista Live Science la que ha publicado los detalles de esta singular investigación, y la que ha podido hablar con uno de los arqueólogos que han descubierto los significados y objetivos de esas inscripciones.

El profesor Ingo Strauch, del Departamento de Estudios Eslavos y del Sur de Ausia en la Universidad de Lausana, confirmó ese extremo a dicho medio que la dinastía Kshaharata gobernó buena parte de India durante el siglo primero, pero no está claro a qué rey concretamente sirvió el hoy popular Indranandin.

"Es posible que viajara en barco a Berenice y quizá junto a otros indios se adentrara hacia el interior, hacia el Valle de los Reyes", confirmaba el investigador a Live Science. "Sin embargo, se desconoce si después viajaría a Roma".

Cikai Korran estuvo aquí

Junto a Strauch, otra de las responsables de la investigación es Charlotte Schmid, investigadora especializada en cultura India de la Escuela Francesa del Lejano Oriente. En una conferencia, Schmid habla de Cikai Korran, otro prolífico grafitero de la época. Lo sorprendente de su caso es que sus inscripciones las tallaba a una altura de entre cinco y seis metros: ¿usó escaleras?

Por ejemplo, en la estancia de la tumba que perteneció a los faraones Tausert y Setnakhte solo hay una única inscripción. Se encuentra a la entrada de la sala y por supuesto la firmó este Korran, que se limitaba a dejar su nombre escrito donde podía (y bien alto). No se sabe por qué.

"Es extraño", reconocía Schmid. Que el suyo fuese el único nombre inscrito en esta tumba deja intuir que en aquella época la estancia estaba cerrada, pero se las arregló para colarse. Precisamente eso lanza algunas teorías, como la posibilidad de que Korran fuese o un jefe o un comerciante. La imaginación puede hacer el resto. Lo único seguro hoy es que algunas cosas no han cambiado tanto, a pesar de que hayan pasado casi 2.000 años.