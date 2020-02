Nosotros, los contingentes

Pero aquel febrero de 2016 fue especial. Atrás quedaban Ken Loach, Juliette Binoche o Penélope Cruz; el garaje, con su oscuridad y con su frío, nos democratizaba a todos. Con los tacones en una mano y las llaves del coche en otra, vislumbré mi coche en la lejanía. Mientras iba de tal guisa, no tanto avergonzada cuanto somnolienta, lo vi a él, perdido como todos en aquella metrópolis subterránea. Con una crónica en la cabeza y mil ideas en mi mente, todo se despejó cuando José Luis Cuerda me miró. O, mejor dicho, cuando me auscultó. De arriba abajo, de un brazo a otro, quizá porque los tacones en la mano me convertían en un personaje bizarro digno de sus películas. “¡Muy buenas noches!”, me dijo, a lo que yo añadí convencida: “Maestro, sé que no es la mejor situación para decírselo, pero lo admiro profundamente. Muchas gracias por su cine”. Él me volvió a mirar, seguramente no había dejado de hacerlo, aunque no lo recuerdo; enseguida me respondió: “Muchas gracias, pero ¡qué frío hace! ¡Voy al coche a por el abrigo!”. Asentí con una sonrisa y él se disipó entre la marisma de columnas numeradas.