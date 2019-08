Nueve letras machistas de C. Tangana por las que han cancelado su concierto en Bilbao

Por este motivo, diversas iniciativas pedían la cancelación del concierto que tenía programado el rapero C. Tangana para el próximo 24 de agosto en la Semana Grande de Bilbao , organizada por el ayuntamiento de la ciudad. Este viernes el Ayuntamiento ha confirmado que se cae del cartel y que el rapero no cantará en Bilbao por las protestas. El consistorio ha anunciado que le sustituirá el cantante puertorriqueño Pedro Capó.

Este miembro del equipo de gobierno no ha sido el único que ha puesto contra las cuerdas al rapero. La coordinadora de juventud, Itziar Urtasun, ha señalado que C. Tangana “podría caerse del cartel”. La programación definitiva de las fiestas se hará pública el próximo 14 de agosto.

Fácil

Si C. Tangana no mantiene relaciones sexuales es porque él no quiere. El cantante deja clara la posición del consentimiento femenino en su canción Fácil. Más aún cuando introduce la palabra “puta” con carácter despectivo dos veces en la misma estrofa. Pero lo peor viene al final de ella, una clara referencia a la cultura de la violación: “Hago que la puta se empache, que se calle y se agache”.