Ocho folios para vergüenza de la democracia española

PIERRE-PHILIPPE MARCOU via Getty Images

PIERRE-PHILIPPE MARCOU via Getty Images Luis Bárcenas

La existencia de una caja B ya la reconoció el propio Bárcenas ante el juez Ruz durante la instrucción hace años, pero esta vez, como plasma en la misiva, quiere dar una información más amplia. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado ahora? “Con ingenuidad di por buena la promesa que se me había hecho llegar a través de intermediarios de que mi mujer no entraría en prisión”.

El extesorero del PP lo hace, además, a escasos días de que empiece el juicio de los llamados papeles de Bárcenas. Apuntando directamente hacia arriba, al expresidente del Gobierno y exlíder del PP Mariano Rajoy. Precisamente el hombre que le nombró guardián de las cuentas de Génova 13 y el que le pedía en privado que fuera fuerte. No piensa callarse nada, nada.

“Mostré los papeles a Rajoy en 2009 y los destruyó. Me guardé una copia!” ¡Booooom! Luis Bárcenas tira de la manta. Y tira bien fuerte. Lo hace desde la cárcel, con una carta a la Fiscalía Anticorrupción para mostrar su disposición a colaborar. Ocho folios para la historia. Caiga quien caiga. Y con un dolor inmenso que le carcome desde hace meses: su mujer Rosalía está también entre rejas. No lo puede soportar.

“Se me hizo llegar que Rosa no entraría en prisión gracias a las gestiones que se habían iniciado”, confiesa Bárcenas en su impactante carta. Entonces decidió firmar la “paz” con el PP. Pero eso no se ha logrado y ahora quiere que se sepa todo. Rosalía Iglesias entraba en prisión a las 17.15 horas del pasado 8 de noviembre para cumplir con casi 13 años de prisión, impuestos en la sentencia del Supremo que revisaba la anterior de la Audiencia Nacional. Ya en mayo de 2018 había estado, pero apenas unas horas porque logró pagar la fianza de 200.000 euros para su libertad.

Pero ahora duerme en Alcalá Meco. En aquella sentencia del Supremo, se establecían condenas de hasta 51 años de cárcel para Francisco Correa, 29 años y un mes para Luis Bárcenas y 12 años y 11 meses para Rosalía. El tribunal, por unanimidad, entendía que se había creado un “auténtico sistema de corrupción que manipuló la contratación pública a través de la relación con influyentes miembros del PP”. Y, además, confirmaba la condena al PP por lucrarse.

Para sorpresa de muchos, Rajoy corría unas horas después para emitir un comunicado diciendo que esa sentencia era una “reparación moral” a su persona. Pero se le olvidaba decir que ese fallo sí confirmaba esa caja B y que no había condenas concretas por ella porque eso se estudia en el juicio que ahora arranca y en el que va a colaborar activamente Bárcenas. En su carta lo dice de manera muy meridiana el extesorero: “Desde 1982 existió institucionalizado un sistema de financiación del PP con percepciones en B”.