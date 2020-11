Oleada de críticas a 'Sálvame' por su homenaje a 'La Veneno': "Lamentable"

Con Veneno, la serie de Los Javis, la historia de Cristina Ortiz está de más actualidad que nunca. Este lunes 9 de noviembre, con motivo del cuarto aniversario de la muerte de ‘La Veneno’, Sálvame quiso hacer un especial “homenaje”. Pero al programa de Telecinco le salió muy mal la jugada.

Lejos de contar con aplausos de los seguidores de la vedette, que se habían volcado durante toda la jornada con homenajes en el Parque del Oeste y publicaciones en redes sociales, el especial despertó una oleada de críticas.

Uno de los aspectos más polémicos fue que el formato conducido por Jorge Javier Vázquez contactó con Trini, hermana de ‘La Veneno’, y con su madre.

Ambas se refirieron a la estrella de Esta noche cruzamos el Mississippi en masculino y con su nombre antes de hacer la transición, Joselito, algo que fue tachado como tránsfobo por cantidad de espectadores. En sus mensajes en redes sociales dejaron claro que Ortiz se había identificado en numerosas ocasiones como mujer y era todo un icono del colectivo LGTBI.

Además, otros muchos cargaron contra el programa de Telecinco por intentar lucrarse tras la serie de Atresmedia a base de “sacar los trapos sucios” de la fallecida. En este sentido Trini también mostró su enfado con el programa en directo.

“Venía con mucha ilusión porque íbamos a hacerle un homenaje bonito, pero no me está gustando lo que se está haciendo. Esto es más mierda. Hace cuatro años que murió, se le podía haber hecho el homenaje el primer año, el segundo o el tercero, y piensas ¿esto qué es, por el triunfo de la serie? A mí me gustan los homenajes a alguien porque se le quiere, no por sacar trapos sucios”, se quejó.