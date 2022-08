Olona explica la razón de su silencio tras su renuncia: "Mi lealtad con los españoles..."

Joaquín Corchero/Europa Press via Getty Images

La renuncia de la exportavoz del Vox en el Parlamento de Andalucía, Macarena Olona, alegando “razones médicas” causó sorpresa hace dos semanas. Después de los resultados cosechados en las elecciones andaluzas, que no fueron suficientes para evitar la mayoría absoluta del popular Juan Manuel Moreno y cumplir el objetivo de entrar a gobernar, Olona tomó posesión de su escaño en San Telmo. No obstante, después comunicaba que había anunciado su salida al líder de la formación, Santiago Abascal.

En todo este tiempo, Olona no había profundizado en los motivos de su salida y había destacado que fue “un honor ser parte de esta familia que no ha perdido la esperanza del cambio que merece España”. También que “tan pronto me sea posible”, intentaría continuar con su “vocación de servicio público como Abogada del Estado”. Sin embargo, este viernes El Español ha publicado unas declaraciones suyas en las que aborda la razón de su mutismo.