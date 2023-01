Oposiciones a Correos 2023: plazas ofertadas, requisitos y los temas que entran

Correos ya ha abierto el plazo de inscripción para las oposiciones de este 2023. Tras meses de espera, la compañía ha anunciado el reparto de un total de 7.757 plazas ofertadas y los opositores pueden ya enviar la solicitud hasta el próximo 21 de enero.

Las solicitudes, según ha detallado el portal Noticias Trabajo, hay que enviarlas a través de la plataforma de procesos masivos habilitada por Correos en el apartado Persona y talento de su página web. Para ello, hay que registrarse e inscribirse en el proceso de Ingreso de Personal Laboral Fijo. Para poder ver cómo avanza la convocatoria, aclaran, será necesario mantener el alta durante todo el desarrollo del proceso.

Después hay que seleccionar la Convocatoria de Ingreso correspondiente y realizar las siguientes acciones: escoger la provincia y los puntos de interés donde se desea trabajar, seleccionar la provincia del examen de referencia, revisar que los datos indicados son correctos y realizar el pago de la inscripción (15,65 euros).

A continuación, hay que comprobar que se reciben dos emails, uno con el resumen de la inscripción y otro con la factura. Los candidatos podrán elegir hasta un máximo de ocho puestos de trabajo en una sola provincia. Son los siguientes:

Reparto 1 (motorizado), jornada completa Reparto 1 (motorizado), jornada parcial. Reparto 2 (pie), jornada completa. Reparto 2 (pie), jornada parcial Agente de clasificación, jornada completa. Agente de clasificación, jornada parcial. Atención al cliente, jornada completa. Atención al cliente, jornada parcial.

En cuanto a los requisitos, será necesario cumplir la edad legal de contratación de cada puesto de trabajo, cumplir los requisitos contractuales en materia de permisos de trabajo o cualquier otra que la sustituya y tener el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Graduado Escolar o equivalente.

Además, no se podrá mantener en la actualidad una relación laboral fija en Correos ni haber sido separado del servicio, inhabilitado o despedido disciplinariamente, por hechos producidos en el ámbito de las sociedades del Grupo Correos. Así como no haber tenido un contrato de trabajo extinguido con Correos por no superar el período de prueba en el desempeño del puesto solicitado en el proceso, no haber sido evaluado negativamente para el puesto de trabajo en Correos solicitado en el proceso, no hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia firme y no padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas para el normal desempeño de las tareas y funciones a realizar.

El temario, de tan solo 12 temas, es el mismo para los distintos puestos de trabajo publicados: