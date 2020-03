Ovación de gala a Ruth Lorenzo por lo que hizo con sus vecinos durante la cuarentena

La cantante murciana y representante de España en el festival de Eurovisión 2014, Ruth Lorenzo, amenizó este miércoles y durante unos minutos la cuarentena a sus vecinos.

Desde que se decretara al estado de alarma y comenzara el encierro de cada uno en su casa, están siendo habituales los directos en Instagram de muchos músicos. Directamente, el pasado fin de semana se celebró por la red social un festival que fue todo un éxito. Cada artista juntó en su perfil a miles de usuarios ansiosos de escuchar música durante media hora.

Lorenzo fue un paso más allá. Tanto por el día como por la noche, cogió su micrófono, lo conectó a un amplificador y se dispuso a cantar en directo para todos sus vecinos que abarrotaron sus terrazas y respondieron a la murciana con una sonora ovación.

Entre el repertorio de canciones que interpretó no podía faltar Dancing in the rain, con la que representó a España en Eurovisión en 2014. Además, también cantó clásicos como Nessum Dorma o Purple Rain.

Su iniciativa fue rápidamente difundida en redes sociales y los usuarios volvieron a aplaudir enérgicamente y de manera virtual a la murciana.

Así es más fácil llevar la cuarentena.