Casado se abstendrá pero exige en un durísimo discurso un plan B a Sánchez en quince días

“Sigue sin reconocer ningún error”, ha criticado Casado, quien le ha dicho a Sánchez que su retórica “bélica” sería de chiste y produciría hilaridad si no fuera por la situación dramática. “Estrepitoso fracaso de gestión”, ha ahondado.

Casado ha cargado duramente contra el Gobierno durante su intervención y le ha criticado a Sánchez su “incompetencia culposa” de no proteger a los sanitarios y el “sainete de los test”.

“El caos es usted”, le ha reprochado a Sánchez, quien ha rechazado continuar con el estado de alarma y le ha afeado que exija mantener “los poderes políticos absolutos”. “Ahora pretende gobernar con órdenes ministeriales, es un fraude de ley”.

“Es un estado de excepción encubierto”, ha denunciado el líder del PP, que ha manifestado que Sánchez pretende “dar miedo a los españoles”. “Está más cómodo con cesarismo del plan A”, ha manifestado Casado, que ha remachado: “Sólo Hungría, Polonia y usted mantienen las medidas sin concretar finalización”. Por todo ello, le ha reprochado su “absolutismo”.

Y ha dicho que si el PSOE y UP estuvieran en la oposición, estaría haciendo escraches ante los dirigentes del Gobierno y llamándoles “asesinos”.

Casado ha decidido a última hora abstenerse para no salir sólo en la foto junto a Vox una vez que Cs ha llegado a un pacto in extremis con el Gobierno que sirve para mantener el estado de alarma. Para justificarse ha dicho que puede abstenerse por los acuerdos alcanzados entre Moncloa y los ‘naranjas’ como que no se vinculen los ERTEs al estad de alarma y el anuncio del luto oficial.