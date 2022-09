En una entrevista a El HuffPost, el portavoz de la formación morada lamenta que los políticos transmitan esta imagen a la ciudadanía y cree que “se está pervirtiendo el parlamentarismo”. “Los miembros de PP y Vox insultan, gritan, provocan algaradas y no te dejan hablar sin que el presidente o el vicepresidente de la Cámara hagan algo”, explica.

“García Gallardo es déspota y autoritario”

En la misma conversación con El HuffPost, el líder de Podemos no duda en cargar contra García-Gallardo, de quien dice que es “déspota, autoritario y con una agresividad verbal impropia de una persona que ostenta el cargo de vicepresidente”. “Se piensa que la Junta de Castilla y León es suya y se le olvida que está ahí de forma temporal. El gobierno autonómico no es su coto de caza”, asegura. Preguntado por si llegaría a reunirse con él, Fernández es claro: “Es el vicepresidente y me sentaría a negociar con él cualquier cosa que fuera beneficiosa para los ciudadanos de Castilla y León. Pero sólo desde un ámbito institucional”, subraya.