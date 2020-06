Pablo Motos carga con dureza contra Fernando Simón y Revilla le para: "El tío allí con aquellos pelos"

Pablo Motos ha vuelto a cargar este jueves en El Hormiguero contra Fernando Simón, del que ha dicho que cometió “una negligencia extraordinaria” al asegurar en marzo que las mascarillas no eran necesarias.

“Si Fernando Simón dice que no hace falta mascarilla, no está atendiendo a criterios sanitarios, sino políticos”, ha afeado el presentador, que ha asegurado que si no lo recomendó era porque España no tenía mascarillas.

En el plató del programa estaba el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que ha salido en defensa del experto. “Ante lo que nadie conoce, ¿quién es el guapo que está preparado?”, ha preguntado el político.

“Estoy hablando de que si no hay mascarillas y se dice que no hacen falta, hay diferencia a decir: ‘No las hay: haceros mascarillas en casa’. Lo único que hace falta es usar el sentido común”, se ha defendido Motos, ante lo que Revilla ha insistido: “A toro pasado es muy fácil hacer críticas”.

El presidente de Cantabria ha defendido en ese punto a Fernando Simón, del que ha dicho que “este hombre ha soportado todos los días tres horas de preguntas con talante”.

“A mí me han dicho que sabe un huevo y está fogueado. Ha cometido algún error, pero aguantar lo que ha aguantado ahí... 100 preguntas al día, sin insultar a nadie...” ha valorado.

En ese punto, Motos ha reculado un poco, admitiendo que Simón ha encajado golpes que “igual no eran suyos”.

“Y en medio del tema le cae el virus. Hay que ponerse en el papel de él. El tío allí con aquellos pelos, aguantando la leña que le daban. No le conozco, pero si le veo le doy un abrazo”, ha proseguido Revilla.

Ante los argumentos del político, Motos ha admitido que no tiene nada en contra de Simón y que ha hecho “un trabajo brutal”.

“Pero si cometes errores cometes errores. Si dices que los PCR no sirven para nada, yo discrepo porque están salvando el mundo”, ha dicho el presentador antes de que Revilla zanjase: “Estás obsesionado con los PCR”.