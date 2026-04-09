Noah Higón, la joven con siete enfermedades raras, habla de cómo sería su vida en EEUU y deja un mensaje que hay que oír

La activista a favor de las enfermedades raras Noah Higón, que padece un total de siete y que además también lleva un implante coclear, ha vuelto a defender la sanidad pública y una mayor inversión durante la visita que hizo este martes a La Revuelta, el programa de TVE.

Higón relató que había sufrido una recaída en septiembre, cuando le detectaron la primera trombosis y ha informado que hasta la neflectomía la han operado cinco veces. "Es verdad que en los últimos años, y en estos meses sobre todo, pues bastante bajón, a mi pesar, la verdad", ha contado.

Preguntada por la opinión y lo que le dicen los médicos, ha señalado que "están todos un poco con esa ansia de querer ayudar, pero es que a veces el sistema no lo pone nada fácil".

"Más en enfermedades raras. Hay pocos médicos que estén especializados y al final es el paciente el que va dando tumbos cuando no debería de ser así. Entonces, hay que seguir luchando, pero cuesta", ha añadido.

En ese momento, Broncano ha aprovechado para mandar un nuevo mensaje a favor de la sanidad pública y que haya inversión. "Como ciudadanos es difícil, porque nosotros aquí, desde la parte que nos toca es que hablemos del tema por lo menos, pero luego mucha gente tiene una frustración de que cómo puede ser que esto se deteriore cuando es un logro que teníamos entre todos y todas tan bestia", ha opinado, calificando ese sentimiento como "decepcionante".

¿Cómo sería su caso en otros países?

Higón directamente ha apuntado que "es muy frustrante" porque también ve a personas que están peor y que eso a veces le hace pensar que no puede quejarse. Sin embargo, como ha indicado, "eso no debería de ser algo que te consuele".

"¿Hay gente con más enfermedades raras que tú? ¿Te gana alguien?", le ha preguntado el presentador por sus palabras. "Sí, seguramente. Pero me refiero en otros países donde no tienen una sanidad pública. Por ejemplo, personas como yo en Estados Unidos venden el riñón si sirve para donar para poder operarse de lo mío", ha indicado.

"Estarían endeudados para toda la vida, en el mejor de los casos, si es que les han tratado, porque..."; ha rematado Broncano.

Higón, finalmente, ha hecho un último alegato: "Entonces es como que no te quejes y da gracias de lo que tienes, pero lo que no podemos permitir es que se muera la sanidad pública, que es lo que está ocurriendo".