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Cuenta lo que le ha pasado en el gimnasio con "un señor" y es para replentarse seriamente hacia dónde vamos
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Cuenta lo que le ha pasado en el gimnasio con "un señor" y es para replentarse seriamente hacia dónde vamos

Su relato sobre un comentario inesperado mientras hacía dominadas ha abierto un debate en redes sobre el cuerpo, el deporte… y los límites.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Un gimnasio con máquinas vacío.
Un gimnasio con máquinas vacío.Getty Images

Hay escenas cotidianas que, contadas en voz alta, dejan de ser normales.

Eso es lo que ha pasado con el vídeo viral de una usuaria que ha relatado lo que le ocurrió en el gimnasio mientras hacía dominadas. Una historia aparentemente simple que ha terminado generando una reflexión mucho más profunda.

"¿Te queda mucho?"

Todo empieza con una situación habitual.

La joven estaba entrenando en la barra de dominadas cuando un hombre se acerca y le pregunta si le queda mucho. Ella responde que le quedan dos repeticiones. Nada fuera de lo normal.

Pero lo que viene después cambia el tono por completo. El hombre decide quedarse justo delante y empieza a darle indicaciones.

Le sugiere que utilice la máquina de dominadas porque, según él, "ahí sí que te pones fuerte". Ella le responde con educación que prefiere seguir en la barra, que ya ha usado la máquina antes y que simplemente quiere terminar su serie.

Pero la conversación no se queda ahí.

El comentario que lo cambia todo

Lo que empieza como un consejo no solicitado termina convirtiéndose en algo más incómodo. El hombre insiste y acaba haciendo un comentario directo sobre su físico: "Eres muy fina, con el cuerpo tan fino que tienes te va a quedar mal, te vas a ensanchar".

La joven, visiblemente sorprendida, intenta cortar la conversación. Pero el hombre continúa, opinando sobre sus hombros y su aspecto, insistiendo en que hacer dominadas "no es bonito" para alguien con su cuerpo.

Ella decide no entrar en la discusión.

Termina su ejercicio y se va. Pero lo importante viene después, cuando lo cuenta en redes con una reflexión clara: "¿Podemos dejar de normalizar opinar sobre los cuerpos de los demás? No te pido tu opinión".

Un mensaje directo que ha conectado con miles de personas.

Un debate que va más allá del gimnasio

El vídeo no se ha quedado en una anécdota.

Muchos usuarios han compartido experiencias similares, especialmente mujeres, señalando cómo en espacios como el gimnasio siguen siendo frecuentes este tipo de comentarios, aunque se presenten como "consejos".

Otros han abierto el debate sobre los límites: cuándo una ayuda es realmente ayuda… y cuándo se convierte en una invasión.

Lo que ha hecho viral este vídeo no es solo lo que pasó, sino lo que representa.

Una situación cotidiana que refleja algo más amplio: la facilidad con la que se opina sobre el cuerpo ajeno, incluso en espacios donde cada persona debería centrarse en su propio proceso.

Y una pregunta que queda flotando después de escucharla:

Si esto sigue pasando en algo tan simple como hacer deporte… ¿hasta qué punto lo tenemos normalizado?

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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