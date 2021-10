Paco Ortega, el escultor de sueños.

“Hasta nos propusieron ir a Eurovisión. Nos lo ofrecieron TVE y Ramón Colom dos años consecutivos y dijimos que no. Nos parecía una propuesta muy frívola que no estaba dentro de lo que buscábamos para nuestra carrera. Sin embargo, sí aceptamos representar a TVE en la OTI en Las Vegas con Duérmete mi amor en 1990. La oferta incluía una gira brutal por Hispanoamérica. Tuvimos suerte porque hubo un triple empate y ganamos. Nos quedó un recuerdo bonito”.

“Llegó un momento –me cuenta desde su estudio– en que me di cuenta de que era mejor ser entrenador que jugador, que la vida del primero siempre es más larga y cómoda. No necesito tener un feedback del público, ni la popularidad, ni estar continuamente en los medios de comunicación. He encontrado mi rincón en el estudio de grabación que tengo en mi casa, en el campo. Ser productor te permite dirigir muchas cosas completamente diferentes. El paisaje sonoro cambia porque pasas de estar meses trabajando en una banda sonora a hacer un disco de godspell o flamenco puro, por ejemplo. Es mucho más divertido. Tienes la sensación de ser un escultor de artistas. Diseñas su carrera cuando están hechos, les das forma, les creas un estilo, un discurso, un repertorio y luego ellos siguen ese camino. Ese ha sido el caso de Niña Pastori, Mónica Molina o Diego El Cigala. Es muy hermoso ver que triunfan, que han abierto su vida a un proyecto que concebí yo. Me parece emocionante decir ‘este artista va a tener este estilo, va a cantar este tipo de canciones, con estos arreglos, con esta sónica’ en lugar de tener que estar pendiente de hacer creer a los demás que eres joven o de meter la tripa cuando sales en televisión”.

“¿Por qué me callaría yo aquella noche, con la de veces que luego he parado una grabación? —se pregunta—. Por fortuna, ha llovido mucho y sin ese primer escalón no habría subido otros. Nunca he querido reeditar aquel álbum, fresco y hermoso. Lo guardo como una reliquia de juventud. En ese momento me llamaba Francisco Ortega, luego lo dejé en Paco. Al final la vida te lleva a un sitio. A mí me trajo hasta aquí y le estoy muy agradecido”.