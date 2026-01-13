El ministro Bolaños se gana a pulso el 'me gusta' con su respuesta a una periodista: "Deme tiempo"

El ministro Félix Bolaños ha vuelto a hacerlo. En medio de la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este martes ha arrancado una sonrisa general con una de sus habituales bromas o ironías durante la ronda de preguntas de los periodistas. Precisamente, durante la respuesta a una de estas profesionales.

El titular de la cartera de Justicia lo ha hecho en el marco de la exposición sobre las pautas de la futura ley para el derecho a la rectificación, proyecto de norma que han presentado con el objeto de regular el derecho que tiene cualquier persona a solicitar que se corrija una información publicada sobre él que resulte falsa o inexacta.

En este sentido, una de las novedades estrella que acompaña a la propuesta de reforma legal pasa porque los ciudadanos podrán pedir que se rectifique información publicada tanto en medios de comunicación tradicionales o digitales, pero también a usuarios "de especial relevancia" por su número de seguidores en redes sociales o internet. Ese término, el de "especial relevancia", ha generado dudas entre la prensa.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. EFE / Zipi Aragón

La respuesta de Bolaños (con promesa incluida)

Bolaños ha sido preguntado por qué se entenderá por usuarios "de especial relevancia", en qué horquilla de cifras de seguidores o qué características se tendrán en cuenta para determinar que una persona entra en esa categoría o no. La periodista le ha expuesto al ministro de Justicia si, por ejemplo, él entraría en ese caso con sus redes sociales: "¿Usted sería un usuario de especial relevancia?".

Con una sonrisa esbozándose mientras la profesional de la comunicación planteaba ese supuesto, Bolaños ha levantado el dedo pidiendo la palabra para no interrumpirla y cuando ha acabado ha dejado caer un "no, todavía". Posteriormente, ya durante la respuesta, el también ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, ha explicado que en el borrador de la norma "se establece que será usuario de especial relevancia aquel que tiene más de 100.000 seguidores en una red social o más de 200.000 seguidores sumadas todas sus redes sociales".

En ese momento, Bolaños ha dejado una breve pausa mientras juntaba las manos para formular una promesa. "Por tanto, yo todavía no soy usuario de especial relevancia", ha resuelto el ministro sonriendo, "pero deme un poquito de tiempo".

¿Cómo va Bolaños en las redes sociales?

Si bien es un ministro que, por ejemplo, no se hizo cuenta en X -antes Twitter- hasta hace unos años, Félix Bolaños ha ido haciéndose un hueco sin llegar a las cifras que manejan otros compañeros de mesa, como su homólogo de Transportes, Óscar Puente, quien solo en la red de Elon Musk más de 286.000 seguidores.

Instagram (@felixbolanosg): 37.000 seguidores.

TikTok (@felixbolanosg): 21.800 seguidores.

X - Twitter (@felixbolanosg): 27.800 seguidores.

Facebook (@felixbolanosg): 22.000 seguidores.

Bluesky (@felixbolanosg.bsky.social): 13.600 seguidores.