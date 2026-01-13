Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Javier Ruiz tira de hemeroteca y recuerda este momento de Julio Iglesias en 1997: la gente aplaudía
Javier Ruiz tira de hemeroteca y recuerda este momento de Julio Iglesias en 1997: la gente aplaudía

Se pregunta si esto "es realmente un secreto".

Javier Ruiz recuerda un episodio de Julio Iglesias en 1997 tras las informaciones desveladas por eldiario.es'MAÑANEROS 360 (TVE)

Julio Iglesias está siendo protagonista de la actualidad este martes tras la información desvelada por elDiario.es y Univisión, que apunta a que el cantante español presuntamente habría agredido sexualmente a dos ex trabajadoras de sus mansiones durante 2021.

TVE se ha hecho eco de esta información en Mañaneros 360. El programa que conduce Javier Ruiz junto a Adela González, ha comentado la noticia, y ha recordado un momento de Julio Iglesias sobre los escenarios

Las imágenes rescatadas por el programa se remontan a 1997, cuando en uno de sus conciertos Julio Iglesias besó a una fan sin su consentimiento. "¿Esto es realmente un secreto?", se ha preguntado Javier Ruiz en relación a las presuntas agresiones sexuales del artista. 

"Una fan sube a darle un ramo de rosas y él la agarra así. Atentos a este gesto, cuando ella se aparta e intenta bailar", ha dicho Javier Ruiz mientras se proyectaba un video donde se ve a Julio Iglesias besando en los labios a una joven admiradora sin su permiso y haciendo gala de una actitud ostensiblemente machista.  

"Esto es aplaudido en 1997 y lo hemos visto con él (Julio Iglesias) diciendo 'dame tu número de teléfono, ¿Cuántos años tienes?, ¿Estás casada o no?'. Esto era público. Hoy todo el mundo se está escandalizado de lo que hemos visto sobre las tablas", ha recordado el periodista de TVE. 

¿De qué acusan a Julio Iglesias?

La información desvelada este martes por elDiario.es recoge el testimonio de dos ex trabajadoras de Julio Iglesias, quienes afirman haber haber sufrido presuntas agresiones sexuales, tocamientos, vejaciones e insultos por parte del cantante en 2021.

  • Las denunciantes, una empleada doméstica y una fisioterapeuta, describen un ambiente de “control, acoso y terror”.
  • Aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y agresiones continuas; una de ellas relata bofetadas y episodios repetidos varias veces por semana.
  • La más joven denuncia penetraciones forzadas casi a diario cuando era llamada a la habitación del cantante.
  • Los periodistas de eldiario.es y Univisión intentaron contactar a Julio Iglesias y a su abogado sin obtener respuesta.
  • Según los medios, cuentan con pruebas documentales —mensajes, fotografías y otros documentos— que respaldarían esos testimonios.
