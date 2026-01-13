Javier Ruiz tira de hemeroteca y recuerda este momento de Julio Iglesias en 1997: la gente aplaudía

Julio Iglesias está siendo protagonista de la actualidad este martes tras la información desvelada por elDiario.es y Univisión, que apunta a que el cantante español presuntamente habría agredido sexualmente a dos ex trabajadoras de sus mansiones durante 2021.

TVE se ha hecho eco de esta información en Mañaneros 360. El programa que conduce Javier Ruiz junto a Adela González, ha comentado la noticia, y ha recordado un momento de Julio Iglesias sobre los escenarios.

Las imágenes rescatadas por el programa se remontan a 1997, cuando en uno de sus conciertos Julio Iglesias besó a una fan sin su consentimiento. "¿Esto es realmente un secreto?", se ha preguntado Javier Ruiz en relación a las presuntas agresiones sexuales del artista.

"Una fan sube a darle un ramo de rosas y él la agarra así. Atentos a este gesto, cuando ella se aparta e intenta bailar", ha dicho Javier Ruiz mientras se proyectaba un video donde se ve a Julio Iglesias besando en los labios a una joven admiradora sin su permiso y haciendo gala de una actitud ostensiblemente machista.

"Esto es aplaudido en 1997 y lo hemos visto con él (Julio Iglesias) diciendo 'dame tu número de teléfono, ¿Cuántos años tienes?, ¿Estás casada o no?'. Esto era público. Hoy todo el mundo se está escandalizado de lo que hemos visto sobre las tablas", ha recordado el periodista de TVE.

¿De qué acusan a Julio Iglesias?

La información desvelada este martes por elDiario.es recoge el testimonio de dos ex trabajadoras de Julio Iglesias, quienes afirman haber haber sufrido presuntas agresiones sexuales, tocamientos, vejaciones e insultos por parte del cantante en 2021.