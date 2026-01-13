Ayuso sale en defensa de Julio Iglesias tras las acusaciones de agresiones sexuales: "Es el cantante más universal de todos"  

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha emitido su posición tras conocerse la exclusiva de elDiario.es en colaboración con Univision Noticias que apunta a que el cantante Julio Iglesias habría cometido presuntamente agresiones sexuales durante 2021 a las trabajadoras de sus mansiones.

"Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el cómplice de la ultraizquierda", ha dicho a través de su cuenta de X este martes.

Con ello, la presidenta también ha fijado la posición del gobierno de la Comunidad de Madrid del que ha afirmado que "jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias".

El post llega justo después de conocerse que Más Madrid, el principal partido de la oposición de la capital, solicitara a la dirigente popular la retirada de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid al cantante español.

"Hoy hemos conocido por @eldiarioes los abusos y maltratos del cantante a sus trabajadoras. Madrid no puede premiar la impunidad tras los relatos que hemos conocido", ha asegurado a través de la misma red social Manuela Bergerot, líder del grupo parlamentario de la oposición en la Asamblea.

Las medidas solicitadas por Más Madrid no se reducen al campo del gobierno de la Comunidad, sino también del Ayuntamiento. Rita Maestre también ha manifestado sus exigencias para el alcalde José Luis Martínez Almeida: "Pedimos a Almeida que se le retire la distinción de Hijo Predilecto de Madrid a Julio Iglesias".

"Conocemos los maltratos sexuales, físicos y psicológicos de Julio Iglesias a sus trabajadoras. Y gracias al feminismo encontramos la fuerza para levantarnos y denunciar. Ni el más famoso ni el más admirado, nadie debe quedar impune", ha dicho Maestre.