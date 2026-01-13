Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Trump admite qué ocurriría si el Supremo le tumba los aranceles: "¡Estamos jodidos!"
Un complejo análisis jurídico-económico en el que no ha escatimado en mayúsculas.

Imagen de archivo del presidente estadounidense, Donald Trump, atendiendo a la prensa a bordo del Air Force One.

En medio de la ofensiva que la Administración Trump lidera contra cualquier organismo o figura que desapruebe sus recetas económicas -una guerra arancelaria basada en constantes amenazas-, como ocurre con el presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, también hay otro frente que se libra en segundo plano, pero en el plano de los tribunales. Al más alto nivel y en una Corte Suprema en la que el trumpismo tiene la mayoría granjeada desde su primer mandato, pero eso no evita del todo el fantasma de un fallo contrario.

El presidente de EEUU ha vuelto a pronunciarse sobre la actualidad política en un comentario en redes sociales, concretamente en la suya, Truth Social. El mismo hombre que ayer bromeaba posteando una imagen de su entrada en Wikipedia manipulada como si fuese "presidente interino de Venezuela", en esta ocasión ha opinado sobre en qué situación quedaría el país norteamericano si el Supremo tumba sus aranceles. Es decir, si considera que todo lo que ha hecho la Administración Trump relativo a las tarifas comerciales es ilegal.

Como es habitual, Trump no ha escatimado ni en adjetivos ni en mayúsculas a la hora de admitir que eso sería un "completo desastre". Concretamente, el resumen de la valoración ha sido el siguiente: "Si la Corte Suprema falla en contra de los Estados Unidos de América respecto de esta bonanza de seguridad nacional, ¡ESTAMOS JODIDOS!". No ha sido una coincidencia que el mandatario estadounidense haya sacado a coalición un caso que lleva meses en tribunales, puesto que se espera el fallo, de forma inminente, para los próximos días.

Trump: "Sería casi imposible de pagar para nuestro país"

Cabe destacar que esta misma madrugada, es decir, poco después de la citada publicación en redes, Trump redobló su órdago al régimen de los ayatolás -en medio de dudas para intervenir militarmente ante las protestas civiles- prometiendo que le meterá un 25% de aranceles al país que comercie con Irán. Tarifas adicionales a otras que ya fueran impuestas en el pasado, si se da el caso. En ese contexto, el 47º inquilino de la Casa Blanca ha puesto cifras a ese escenario.

"Si sumamos estas inversiones, ¡estamos hablando de billones de dólares! Sería un completo desastre, casi imposible de pagar para nuestro país", ha dicho Trump en referencia a la pérdida de esas inversiones y a la que habría que añadirle otro importante volumen de dinero relativo a las cantidades que tanto países como empresas multinacionales demandarían a Washington por las inversiones comprometidas para eludir los aranceles. Básicamente, la Administración Trump los rebajó o eliminó para aquellas naciones o firmas que lleven sus plantas, fábricas y equipos a territorio estadounidense.

Cabe recordar que Trump invocó una ley de 1977 que requería declarar emergencia nacional para intervenir económicamente, concretamente la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Hasta 12 estados -en manos demócratas- llevaron esos aranceles a una Corte Suprema donde los magistrados favorables al presidente republicano son de 6 sobre 3 progresistas. Con todo, un tribunal federal ya se pronunció en abril, dictaminando que la invocación de esa ley no había sido correcta. Un mes después, el Tribunal de Comercio Internacional fue más allá y falló que Trump se había excedido en su autoridad.

¿Qué supone la nueva amenaza de EEUU de aranceles a quien comercie con Irán?: claves del panorama económico

  • Los aranceles del 25% de Trump a Irán amenazan con el regreso de una guerra comercial con China.
  • Las empresas chinas podrían enfrentar aranceles superiores al 70% en la frontera con EEUU, tras meses de negociaciones con tiras y afloja.
  • China, el principal socio comercial de Teherán, proporciona un salvavidas económico a la república islámica.
  • Las acciones globales han continuado subiendo incluso con múltiples riesgos geopolíticos.
  • La caída del yen ayuda al dólar a estabilizarse mientras persisten las preocupaciones sobre la Reserva Federal (FED).
  • El alza del oro se detiene cerca de los 4.600 dólares, el petróleo sube por los problemas con Irán.
Antón Parada
Antón Parada
