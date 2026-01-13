Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La reina Sofía aplaza su agenda oficial por el empeoramiento de la salud de su hermana Irene de Grecia
Casa Real informó sobre la cancelación de los dos actos previstos en la agenda de la madre de Felipe VI en Canarias. El motivo es el estado de la princesa Irene.

Irene de Grecia y la reina Sofía en un concierto solidario de la Orquesta del Reciclaje en Madrid en 2024
Irene de Grecia y la reina Sofía en un concierto solidario de la Orquesta del Reciclaje en Madrid en 2024

Pese a su avanzada edad, la reina Sofía no suele aplazar su agenda. Se mantuvo de baja debido a una infección de orina que le llevó al hospital en abril de 2024 y de la que se recuperó favorablemente. Es incombustible y no duda en realizar numerosos viajes, tanto privados como oficiales.

Por eso extrañó tanto que La Zarzuela informara del aplazamiento de los dos actos que doña Sofía tenía esta semana en Canarias. Al momento se pensó que el motivo debía ser de peso, y más por otra persona que por ella, y efectivamente así ha sido.

La reina Sofía e Irene de Grecia en la boda de Leka II de Albania y Elia Zaharia en octubre de 2016
  La reina Sofía e Irene de Grecia en la boda de Leka II de Albania y Elia Zaharia en octubre de 2016 en Tirana.

Todo el mundo podía imaginarse que se trataba de un empeoramiento en la salud de su hermana, Irene de Grecia. Y sí, como informa EFE citando fuentes de casa real, la princesa Irene se encuentra peor, motivo por el que la reina Sofía ha cancelado los actos previstos para quedarse junto a ella en estos momentos.

De este modo, se queda en Madrid y no acude a Las Palmas de Gran Canaria, donde le esperaban el miércoles 14 de enero para recibir el premio Gorila 2024, concedido en reconocimiento a su compromiso con la conservación de la biodiversidad.

  La reina Sofía, la infanta Cristina, Irene de Grecia y su amiga Sonia Catris en la cena previa a la boda de Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinoyannis en Atenas en febrero de 2025.

Un día después, el 15 de enero, doña Sofía iba a ser investida doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en una ceremonia que se iba a celebrar en el paraninfo universitario. 

El dolor de la reina Sofía por la muerte de su prima

Esto suponía hacer noche en Canarias, y por tanto estar lejos de su hermana, lo que siempre le duele debido a lo delicada que está. Sin embargo, mientras ha estado más o menos estable ha podido hacerlo, lo que indica que la princesa Irene está peor.

De hecho, la reina Sofía se había separado de su hermana este fin de semana, cuando viajó a París para acudir a la misa funeral en memoria de su prima y mejor amiga, Tatiana Radziwill, fallecida el 19 de diciembre de 2025 a los 86 años

La reina Letizia de España, la princesa Sofía, la princesa Irene de Grecia, Jean Henri Fruchaud, Tatiana Radziwill, la princesa Leonor de España, la reina Sofía y el rey Felipe VI de España llegan al restaurante Mia el 4 de agosto de 2024 en Palma de Mallorca, España. (Foto de Carlos Álvarez/Getty Images)
  La reina Letizia de España, la princesa Sofía, la princesa Irene de Grecia, Jean Henri Fruchaud, Tatiana Radziwill, la princesa Leonor de España, la reina Sofía y el rey Felipe VI de España llegan al restaurante Mia el 4 de agosto de 2024 en Palma de Mallorca, España.

También lo había hecho justo antes cuando supo que su prima se moría. La madre de Felipe VI cogió un vuelo y se presentó en la capital francesa para despedirse de Tatiana Radziwill, con la que estuvo hasta el final.

Y con el dolor todavía por la muerte de la que ha sido una prima y íntima amiga imprescindible en su vida, la reina Sofía tiene que afrontar que su hermana pequeña está mal. Nacida en 1942, Irene de Grecia lleva años muy delicada de salud, necesita una silla de ruedas y sufre un deterioro cognitivo grave. Y junto a ella, siempre, su hermana Sofía.

