El Gobierno abre la puerta a pedir derecho de rectificación a influencers y pone coto al "true crime" 

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, una nueva ley para regular el derecho que tiene cualquier persona a solicitar que se corrija una información publicada sobre él que resulte falsa o inexacta. Lo que comúnmente se conoce como derecho de rectificación. "Creo que la frecuencia, también la gravedad, de los bulos y de las mentiras que, en ocasiones, sufrimos es cada vez mayor", ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Entre las principales novedades presentadas está la de que los ciudadanos podrán pedir que se rectifique información publicada tanto en medios de comunicación tradicionales o digitales, pero también a usuarios "de especial relevancia" por su número de seguidores en redes sociales o internet. En concreto, si una persona con más de 100.000 seguidores en una plataforma o 200.000 de forma acumulada en varias difunde sobre mí una información falsa, podré pedirle el derecho a rectificación.

El plazo para presentar dicha solicitud será de diez días naturales si la información ha sido publicada en medios de comunicación tradicionales y de veinte días si ha sido en medios digitales o en cuentas de influencers.

La ley también prevé mejoras en la publicidad que debe darse a la información rectificada. En el caso de medios digitales, deberán crear un nuevo enlace a la información original con relevancia semejante a aquel con el que se publicó o difundió la información que se rectifica. Y en el caso de las plataformas en línea, deberán publicarla junto con la información original, en un lugar visible.

Por último, la ley simplifica el procedimiento judicial al que pueden acudir los ciudadanos a los que se les deniegue la rectificación , para garantizar una mayor agilidad y adaptación a los entornos digitales.

Derecho de rectificación

Los ciudadanos podrán pedir que se rectifique información publicada tanto en medios de comunicación tradicionales como en digitales y plataformas en línea.

En el caso de las redes sociales, aplica a lo que la ley denomina usuarios “de especial relevancia” por su número de seguidores, los denominados influencers . Serán objeto de esta norma quienes tienen 100.000 seguidores en una única plataforma o 200.000 de forma acumulada en varias.

Para ello, los medios digitales y los influencers deberán establecer un mecanismo accesible y visible que permita enviar fácilmente la solicitud de rectificación .

El plazo para presentar la solicitud será de 10 días naturales si la información ha sido publicada en medios de comunicación tradicionales.Y de 20 días si ha sido en medios digitales o en cuentas de influencers.

Nuevas normas para el uso de la IA

El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes, en primera vuelta, el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Esta norma también pone coto a las obras artísticas basadas en el "true crime" (género literario, de pódcast y cinematográfico de no-ficción en el que el autor examina un crimen real y detalla las acciones de personas reales) o el uso abusivo de la Inteligencia Artificial.

Sobre lo primero, la revelación de detalles de un delito por parte de su autor que pueda causar un nuevo daño a la víctima o que le permita percibir un ingreso económico como contraprestación se considerará intromisión ilegítima en sus derechos

Con respecto a lo segundo, se considerará ilegítimo el uso sin autorización de la imagen o la voz de una persona que haya sido creada, simulada o manipulada con IA o tecnologías similares. Habrá excepciones si la persona es conocida y "cuando estas técnicas se usen en un contexto creativo, satírico o de ficción", aunque siempre debe indicarse que se está usando esta tecnología.

Por último, el anteproyecto también señala que compartir imágenes personales tuyas en una red social no supondrá que terceros puedan compartirlas en otras redes o canales de difusión. Y, de forma novedosa, se podrá prohibir mediante testamento la utilización futura de la propia imagen o voz para fines comerciales o similares una vez fallecidos.

Derecho a la propia imagen