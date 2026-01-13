Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El Gobierno abre la puerta a pedir derecho de rectificación a influencers y pone coto al "true crime"
Política
Política

El Gobierno abre la puerta a pedir derecho de rectificación a influencers y pone coto al "true crime" 

También se castigará el uso sin autorización de la imagen o la voz de una persona que haya sido creada, simulada o manipulada con inteligencia artificial. 

Javier Escartín
Javier Escartín
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix BolañosEFE

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, una nueva ley para regular el derecho que tiene cualquier persona a solicitar que se corrija una información publicada sobre él que resulte falsa o inexacta. Lo que comúnmente se conoce como derecho de rectificación. "Creo que la frecuencia, también la gravedad, de los bulos y de las mentiras que, en ocasiones, sufrimos es cada vez mayor", ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Entre las principales novedades presentadas está la de que los ciudadanos podrán pedir que se rectifique información publicada tanto en medios de comunicación tradicionales o digitales, pero también a usuarios "de especial relevancia" por su número de seguidores en redes sociales o internet. En concreto, si una persona con más de 100.000 seguidores en una plataforma o 200.000 de forma acumulada en varias difunde sobre mí una información falsa, podré pedirle el derecho a rectificación. 

El plazo para presentar dicha solicitud será de diez días naturales si la información ha sido publicada en medios de comunicación tradicionales y de veinte días si ha sido en medios digitales o en cuentas de influencers.

La ley también prevé mejoras en la publicidad que debe darse a la información rectificada. En el caso de medios digitales, deberán crear un nuevo enlace a la información original con relevancia semejante a aquel con el que se publicó o difundió la información que se rectifica. Y en el caso de las plataformas en línea, deberán publicarla junto con la información original, en un lugar visible.

Por último, la ley simplifica el procedimiento judicial al que pueden acudir los ciudadanos a los que se les deniegue la rectificación , para garantizar una mayor agilidad y adaptación a los entornos digitales.

Derecho de rectificación

  • Los ciudadanos podrán pedir que se rectifique información publicada tanto en medios de comunicación tradicionales como en digitales y plataformas en línea.
  • En el caso de las redes sociales, aplica a lo que la ley denomina usuarios “de especial relevancia” por su número de seguidores, los denominados influencers . Serán objeto de esta norma quienes tienen 100.000 seguidores en una única plataforma o 200.000 de forma acumulada en varias.
  • Para ello, los medios digitales y los influencers deberán establecer un mecanismo accesible y visible que permita enviar fácilmente la solicitud de rectificación .
  • El plazo para presentar la solicitud será de 10 días naturales si la información ha sido publicada en medios de comunicación tradicionales.Y de 20 días si ha sido en medios digitales o en cuentas de influencers.

Nuevas normas para el uso de la IA

El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes, en primera vuelta, el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Esta norma también pone coto a las obras artísticas basadas en el "true crime" (género literario, de pódcast y cinematográfico de no-ficción en el que el autor examina un crimen real y detalla las acciones de personas reales) o el uso abusivo de la Inteligencia Artificial.

Sobre lo primero, la revelación de detalles de un delito por parte de su autor que pueda causar un nuevo daño a la víctima o que le permita percibir un ingreso económico como contraprestación se considerará intromisión ilegítima en sus derechos 

Con respecto a lo segundo, se considerará ilegítimo el uso sin autorización de la imagen o la voz de una persona que haya sido creada, simulada o manipulada con IA o tecnologías similares. Habrá excepciones si la persona es conocida y "cuando estas técnicas se usen en un contexto creativo, satírico o de ficción", aunque siempre debe indicarse que se está usando esta tecnología. 

Por último, el anteproyecto también señala que compartir imágenes personales tuyas en una red social no supondrá que terceros puedan compartirlas en otras redes o canales de difusión. Y, de forma novedosa, se podrá prohibir mediante testamento la utilización futura de la propia imagen o voz para fines comerciales o similares una vez fallecidos.

Derecho a la propia imagen

  • Prohibido el uso sin autorización de la imagen o la voz de una persona que haya sido creada, simulada o manipulada con IA o tecnologías similares.
  • Excepción: si el afectado es una persona con proyección pública, se protege la libertad de expresión siempre y cuando estas técnicas se usen en un contexto creativo, satírico o de ficción y se indique que se está utilizando esta tecnología. Compartir imágenes personales en una red social no supondrá que terceros puedan compartirlas en otras redes o canales de difusión
  • La revelación de detalles de un delito por parte de su autor que pueda causar un nuevo daño a la víctima se considerará intromisión ilegítima en sus derechos (por ej. los casos de true crime)⁠
  • Se podrá prohibir mediante testamento la utilización futura de la propia imagen o voz para fines comerciales o similares una vez fallecidos.
Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 