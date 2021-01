Por qué deberías lavar a conciencia tu cepillo de dientes

Existen varias opciones. “Lo mejor que se puede hacer es lavarse las manos con jabón antes de cepillarse los dientes y de nuevo cuando has terminado”, explica la higienista dental Anna Middleton.

Después, simplemente hay que enjuagar las cerdas bajo un chorro de agua para eliminar cualquier resto de pasta de dientes y dejar el cepillo colocado en vertical para que se seque. No se debe cubrir el cepillo con la capucha si todavía está húmedo ya que pueden aparecer gérmenes y moho.

Para mantenerlos limpios y libres de gérmenes debería evitarse compartir cepillos con otros miembros de la familia, además de mantenerlos alejados del retrete, bajando la tapa cada vez que se tira de la cadena.

Se cree que los aerosoles que se liberan después de hacerlo pueden viajar varios metros más allá del retrete y, según una investigación de la Universidad de Alabama, los cepillos de dientes pueden contaminarse con materia fecal que llega hasta las cerdas.

Para hacer una limpieza extra, se puede echar colutorio antibacteriano en la cabeza del cepillo durante 30 segundos mientras se gira para desinfectar las cerdas. La doctora Chaw-Su Kyi, de la clínica West London Orthodontist, recomienda hacer esto cada dos semanas.

“Los limpiadores de dentaduras también pueden utilizarse”, añade la doctora. “Se usan para desinfectar dentaduras o aparatos que tienen un componente plástico, y pueden utilizarse de manera segura para el cepillo de dientes”.

Si se quiere limpiar el mango, se puede usar una toallita antibacteriana, sugiere Middleton. “En el mercado también existen esterilizadores UV para los cepillos de dientes que pueden ayudarte a matar algunos microorganismos”, añade.

¿Cada cuánto hay que cambiar el cepillo de dientes?

El consenso general es que se debería cambiar el cepillo de dientes (o el cabezal si es eléctrico) cada tres o cuatro meses, aunque Middleton sugiere hacerlo antes si nos hemos encontrado mal.

“Algunos virus pueden permanecer hasta tres días en tu cepillo, así que nunca lo compartas ya que puedes que alguien enferme”, explica. En medio de la pandemia de coronavirus, es más importante que nunca tener esto en cuenta.

Cambiar el cepillo no sólo es una buena práctica de higiene, también es necesario hacerlo porque las cerdas se debilitan después de un tiempo de uso, lo que significa que no proporcionan la mejor limpieza posible.

Limpiar el cepillo habitualmente es una buena idea, da igual el método que se use. “Todo forma parte de tener una rutina de higiene”, concluye la doctora Chaw-Su Kyi. “Nos lavamos las manos, no llevamos la misma ropa durante un año, así que no hay una razón para no limpiar el cepillo con agua después de utilizarlo o para no reemplazarlo cada tres meses”.

