Por qué es engañoso hablar de inmunidad de grupo con el 70% de vacunados

Clara Margais/picture alliance via Getty Images Una terraza en Palma de Mallorca, el 9 de mayo de 2021.

La ciencia y la política libran una sutil batalla desde que comenzó la pandemia, y es en el ámbito de la comunicación. Si en política triunfan los mensajes cortos, fáciles y directos, la ciencia ama (y necesita) los matices, las explicaciones largas y el tiempo para confirmar o desmentir una información.

Por eso todavía muchos epidemiólogos e inmunólogos se desesperan cuando se les pregunta por fechas exactas en las que uno podrá quitarse la mascarilla, viajar, etcétera, o cuando el propio presidente del Gobierno, en este caso Pedro Sánchez, anuncia una ‘cuenta atrás’ de cien días que termina el 18 de agosto, cuando España habrá llegado, según sus palabras, a la inmunidad de grupo.

No es que estos cálculos sean falsos, y es evidente que la gente necesita mensajes optimistas y de ánimo, pero los científicos le pondrían más de un ‘pero’ a este anuncio del presidente. En primer lugar, porque no se sabe todavía con qué porcentaje se alcanza la inmunidad de grupo.

¿Tiene sentido hablar de inmunidad de grupo como se está haciendo en España?

“La respuesta rápida es que no; lo que se está vendiendo ahora como inmunidad de grupo no es realista”, contesta Salvador Macip, doctor en Medicina e investigador de la Universidad de Leicester. “Se sabrá que hay inmunidad de grupo una vez que la consigamos, no antes. Lo demás es hacer previsiones”, señala.

Con el ritmo actual, España sí podría llegar a mediados de agosto con el 70% de la población vacunada (32,9 millones de personas), pero lo más seguro es que este porcentaje no sea una cifra mágica.