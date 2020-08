Por qué hay gente que no cree en el coronavirus

Según este experto, la situación de vulnerabilidad e incertidumbre y no tener todas las certezas frente al virus por parte del método científico se suma a la magnitud del problema, en este caso a nivel global, lo que hace que estallen este tipo de bulos. “Ya que la ciencia no puede dar todas las respuestas, hay quien aprovecha esa falta de información para dar soluciones automáticas. Ni sabemos todo ni vamos a saberlo todo”, explica Fouce.

“Necesitas encontrar un sentido a lo que te está pasando, si te han echado del trabajo, si ha fallecido un familiar e incluso si estás enfermo. Pues yo aprovecho para darte uno, aunque sea falso”, añade. El especialista señala que este método, similar al de las sectas, se aprovecha del dolor de la gente y la ansiedad generada por el desconocimiento y la imposibilidad de conocer una verdad absoluta.

Tal y como apunta un estudio de la Universidad de Kent publicado en 2017, “la vulnerabilidad social” o “las poblaciones desfavorecidas” son factores que hacen que los bulos se generen y se distribuyan con mayor facilidad.

Para el psicólogo, es más fácil creer que el coronavirus es un arma biológica, que el Gobierno engaña a los ciudadanos o que están intentando controlarlos que asimilar el “no lo sé” de la ciencia. “Acelera el método científico”, señala.

La desinformación también es poder

Estos movimientos no surgen de la nada. Se trata de grupos organizados —como Resistencia Democrática de España, encargada de las caceroladas del madrileño barrio de Salamanca, entre otras acciones— que distribuyen mediante canales de información los distintos bulos y sesgos.

De hecho, estos mismos grupos fueron los que se encargaron de difundir que el origen de la covid-19 era el 5G o que se había fabricado en un laboratorio chino. “Están muy organizados y distribuyen información acorde a sus propias fuentes, que son contrarias a las oficiales o a lo que está demostrado. De hecho, aíslan a esas personas para que sólo escuchen estas informaciones y propagan las ideas de que nos engañan o que nos intentan controlar”, señala el experto.

Para distribuir estas informaciones usan, entre otros canales, grupos de Telegram, por donde circulan todo tipo de bulos. Uno de los más recurrentes es el del creador de las PCR, Kary Mullis, que se dio a otros hallazgos científicos dudosos tras su creación. “Eso no significa que lo desacredite. Se van a esa parte para quitarle veracidad al todo”, indica Fauce.

El falso concepto de ‘libertad’

A la mayoría de los manifestantes antimascarillas y antivacunas se les llena la boca con la palabra libertad. “Yo no llevo bozal”, “a mí no me van a controlar” o “no pueden obligarme a vacunar a mi hijo” son algunas de los argumentos a los que se adhieren. Pero si alguna frase ha ido de la mano del concepto de libertad es que esta “acaba donde empieza la del otro”. Más aún si lo que está en juego no es un debate dialéctico o político, sino la salud de una sociedad.

“Si la libertad para creer lo que quieras genera problemas de salud, pesa más proteger a la mayoría”, apunta el psicólogo, quien recuerda que el funcionamiento de las vacunas está demostrado científicamente.

Del mismo modo, está demostrado empíricamente que llevar mascarillas no produce hipoxia ni reduce los niveles de oxígeno, por lo que esgrimir la libertad en estos casos carece de sentido. Del mismo modo, cuando algo pasa a estar penado por la ley, como es el caso de usar mascarilla obligatoria, la libertad pierde toda la fuerza frente a las sanciones legales.

Las confluencias políticas y los intereses detrás de las conspiraciones

Lejos de haber un público homogéneo, el pasado domingo se juntaron en Colón los asiduos ultraderechistas con otros grupos menos dados a manifestaciones de este tipo, como los antivacunas.

“Me ha sorprendido el compendio de gente diferente. Por un lado, había una clara rama de extrema derecha con consignas como ‘Pedro Sánchez, dimisión’ o proclamas contra los masones, que conectan claramente con el franquismo. Y, por otro, los enmarcados en pseudociencias, como los antivacunas y los que llevan años planteando las curas de las enfermedades terminales mediante flores o cualquier invento”, apunta Fauce.

Para ver su relación con la extrema derecha basta con echar un vistazo al perfil en redes sociales de Resistencia Democrática de España para comprobar que los mensajes xenófobos, machistas y homófobos están a la orden del día.