Aldo Comas, tendencia en España por lo que ha dicho de Javier Bardem

El pintor Aldo Comas, marido de la actriz Macarena Gómez, ha concedido una entrevista en El Mundo con motivo de su exposición en la Fundación Pons. El artista, que ha dado que hablar últimamente por sus declaraciones en la alfombra roja de los Goya, ha sido tendencia en España por sus palabras sobre Javier Bardem.

En la última edición de los premios Goya, Aldo Comas criticó a los miembros de la industria, la gran mayoría, que portaban en la solapa de sus trajes y vestidos una chapa en favor de Gaza.

De sí mismo ha dicho Aldo Comas en la entrevista que es "un artista contemporáneo" que se considera "católico, masón y anarco-reaccionario". En definitiva "un tío posmoderno con aires renacentistas".

En la entrevista le han preguntado por sus quejas en los premios Goya de que no se hablase de Irán. En ese contexto ha afirmado que "el conflicto palestino ha estado apoyado por la izquierda porque es súper romántico, pero al fin y al cabo tú estás viendo ahora misiles de Irán con la foto de Pedro Sánchez dándole las gracias".

"Irán ha sido el creador del 80% del terrorismo mundial. Luego te ves a todo el mundo con el Free Palestine, que ya está porque en teoría hay un alto al fuego. Nadie se pone a hablar de las masacres en el Congo ni de los 80.000 cristianos asesinados en Nigeria. Incluso nadie en toda la gala hizo ni una sola mención a las víctimas del accidente de Adamuz", ha comentado.

Y ahí ha citado por primera vez a Bardem: "Ahora es el No a la guerra de Irán y el Free Palestine porque son como los bullet points a tachar para ser un buen moderno". Sobre si le pareció una salida de tono el papel del actor español en los Oscar, ha dicho que sí.

"Es que no puedes estar solo con un tema y olvidarte de todos los demás. Este señor estuvo dando la chapa con el Sáhara durante décadas hasta que Pedro Sánchez se lo regaló a Marruecos y se olvidó", ha sentenciado sobre Bardem.

Algo que, como se puede comprobar, no es cierto. Javier Bardem defendió en la ONU el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación en diciembre del año 2025. Bardem afirmó que el pueblo saharaui vive un "momento crítico" que exige a la comunidad internacional reafirmar sus derechos legítimos.

Pero, ¿qué hizo Bardem en los Oscar? El actor español fue junto con Priyanka Chopra el encargado de dar el premio a Mejor película internacional. Ahí dijo dos frases: no a la guerra y Palestina libre.