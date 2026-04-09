El FMI da la voz de alarma: "Este número de conflictos activos no se veía desde la Segunda Guerra Mundial"

No es que alguien lo dude o no lo sepa, pero por si acaso el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha lanzado una alerta preocupante: nunca ha habido tantos conflictos armados en el mundo desde la II Guerra Mundial. Es el aviso que el organismo ha publicado en uno de sus últimos informes, en el que asegura que el número tan extendido de guerras está afectando de manera muy negativa en la economía global.

Según la estimación realizada por el FMI, más de 35 países están en estos momentos inmersos en algún tipo de conflicto, lo que afecta a cerca de la mitad de la población mundial. Por supuesto, la multiplicación de guerras y tensiones geopolíticas, advierte el FMI, tiene un efecto notable en el incremento del gasto militar. Esto puede que impulse la actividad económica a corto plazo, pero agrava la desigualdad y la inflación.

Según informan en Bloomberg, por ejemplo, cerca de la mitad de los países han tenido que aumentar sus presupuestos de defensa, siendo la venta de armas ahora mismo un sector que ha duplicado sus números en apenas unos pocos años. Sin embargo, este repunte del gasto armamentístico acarrea presiones enormes sobre la deuda pública y la disponibilidad de menos dinero para inversiones sociales como educación o sanidad.

El FMI ha avisado de que el PIB de los países envueltos en conflictos acostumbra a caer cerca del 10% en cinco años, un descenso cuyas consecuencias pueden notarse durante décadas; es decir, una guerra puede ser peor, en términos económicos, a una crisis financiera o a la acumulación de desastres medioambientales.

El problema es que la situación no parece mejorar, sino empeorar. No hay más que ver lo que sucede en Oriente Medio, donde cada vez hay más actores implicados. En esta guerra impulsada por Estados Unidos e Israel ya pueden notarse los desperfectos a nivel mundial, sobre todo en el suministro de petróleo o gas, lo que ha elevado los precios de absolutamente todo en todas las partes del mundo.

Porque los efectos de las guerras no solo se notan en los países implicados, sino también en el resto. Al final, en un mundo globalizado, es difícil, si no imposible, escapar a los problemas en las cadenas de suministro, el precio de los bienes básicos o el aumento de la incertidumbre inversora. Esto se ha notado con mayor efecto en países de África, Asia o América Latina, donde dependen mucho de las importaciones energéticas y de materias primas, lo que a su vez abre la preocupación a mayores tensiones sociales.

¿Y qué propone el FMI? Bueno, lo primero el fin de las guerras para mantener la estabilidad financiera global, pero también que los países comiencen a planificar mucho mejor sus finanzas públicas, tratando de equilibrar el gasto en defensa con el gasto social. Y que se preparen para el decrecimiento, o un crecimiento sin duda más lento.