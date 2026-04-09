El conductor "amigo" de la empresaria Carmen Pano mantiene que llevó "tacos de billetes" a Ferraz

Carmen Pano a su llegada este jueves al Tribunal Supremo donde prosigue el juicio a Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas.

Un "amigo" de la empresaria Carmen Pano ha mantenido este jueves en el Tribunal Supremo que llevó a esta mujer en coche a finales de 2020 a entregar dinero, primero a la oficina del comisionista Víctor de Aldama, y después a la sede del PSOE, en la calle Ferraz, en Madrid.

Este testigo ha sido el primero en declarar en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama por presuntas mordidas y amaños en contratos de mascarillas.

Tras declararse "amigo" de Carmen Pano, el testigo ha mantenido la versión que ha dado en otras ocasiones -que va en sintonía con la de la empresaria- y ha explicado que la llevó en su coche a las inmediaciones de la sede del PSOE "para transportar una bolsa con billetes". Aunque no sabe cuánto dinero llevaba, sí que supo que "había tacos de billetes" porque lo vio "de reojo"; ella no le dijo si llevaba "dinero o caramelos".

Una bolsa de plástico transparente abierta dentro de otra

Era una bolsa de plástico transparente abierta y metida en otra de cartón "color tierra" y con dos asas que, según la versión de Carmen Pano -que declarará en las próximas horas- guardaba 45.000 euros en efectivo. La empresaria sostiene que hizo otra entrega de la misma cantidad otro día.

Carmen Pano afirma que ese dinero venía de Víctor de Aldama, extremo que este niega y este jueves su abogado, José Antonio Choclán, se ha esforzado con sus preguntas al testigo en combatir esa idea.

En el interrogatorio de este letrado, el testigo ha explicado que primero llevó a Carmen Pano a la oficina de Aldama, en la calle Alfonso XIII de Madrid, con la misma bolsa, también a llevar dinero, y después la condujo a la sede del PSOE, pero no ha podido asegurar que fuese el mismo dinero que el que llevó a Ferraz.

"No puedo asegurar que fuese la misma bolsa", ha dicho, y más tarde, al ser preguntado si tiene constancia de que el dinero que llevó a Ferraz procedía del que recogió de la oficina de Aldama, ha respondido: "Yo creo que sí, bajó con parte de la bolsa".

El testigo cree que el posible origen del dinero

Según el testigo, el dinero que llevó a la oficina de Aldama procedía de su socio, Claudio Rivas, "para los pagos de la licencia de Villafuel", empresa sobre la que pivota una trama de fraude millonario en el sector de hidrocarburos en la que Aldama, Carmen Pano y Claudio Rivas están investigados en la Audiencia Nacional.

Que el dinero procedía de Rivas lo supo por haberlo "oído varias veces". Según el testigo, que primero ha dicho que conocía a Aldama "de vista" y que luego coincidió con él "dos o tres veces", eran 600.000 euros que entregó a Aldama en varias partes y él estuvo presente dos veces.

El tribunal ha querido indagar más sobre cómo sabía que el dinero que llevó a finales de 2020 a la oficina de Aldama venía de Rivas, y el testigo ha contestado que "lo trajo un emisario suyo esa mañana a la casa de Carmen Pano", y ha asegurado que le vio.