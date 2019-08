¿Por qué tanta gente vuelve enamorada de Rumanía?

Hacía tiempo que veía a mucha gente regresar enamorada de un viaje por Rumanía. Como tantas personas no podían estar equivocadas y no me gusta perderme nada bueno, decidí tomar un vuelo directo a Bucarest.

La capital rumana no es nada especial. Lo que más destaca es el Palacio de Parlamento Rumano, una inmensa mole creada por Ceaucescu para gloria de su megalomanía, que sin pretenderlo se ha convertido en el gran reclamo turístico de Bucarest.