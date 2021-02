Por qué tu perro esconde comida por la casa

Christopher Ames via Getty Images

Ir andando por la casa y encontrarse restos de pienso desperdigados y escondidos en los rincones es algo de lo más común entre dueños de perros. Da igual el dinero que te gastes en el bol o si montas todo un ritual para darles de comer, hay perros que prefieren comer la comida por la casa. Para los expertos, no es algo preocupante pero sí puede llegar a ser molesto.

Para ellos no, claro.

La etóloga Mar Ibáñez de Educanin explica que este fenómeno no es especialmente común, pero sí que se da en algunos canes, especialmente los que conviven con otros perros o que se han criado con otros animales o en una protectora.

“Así intenta coger comida para que no se la quiten los demás o preserva su intimidad para comer tranquilo sin que los demás le molesten”, señala. “Además, los perros son animales territoriales, quieren guardar sus presas o lo que es suyo en un sitio donde nadie lo encuentre. En este caso se la llevarían para comérsela, no la almacenarían”, enfatiza.

La especialista también recalca que en el caso de los perros rescatados esto se suele deber a episodios de abandono en los que el perro no tenía comida suficiente. “Si lo esconden en un sitio recóndito saben que van a tener comida más adelante aunque pasen los días sin que nadie lo alimente”, detalla.

Los expertos recuerdan también que puede ser signo de que el animal no está del todo cómodo en casa o que no recibe una alimentación adecuada. “Al no comer suficiente, pasa hambre y necesita dosificarla durante el día, además de guardarla para asegurar que podrá comer más tarde”, explican.