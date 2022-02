Pregunta al profesor en qué la ha "cagado", éste le pide más formalidad y su respuesta es épica

Bitto, tras leer esta respuesta, le mandó una contestación que ya es historia de Twitter. “Muchas gracias por su respuesta e información otorgada, espero que en las próximas pruebas evaluativas dichos sucesos catalogados como erróneos mengüen, a la vez que mi afán por sacar la mejor nota distintiva suba a la inversa que dicha mencionada anteriormente”, comenzó.

“Por mí parte, sería un placer poder coincidir con usted el viernes día 4 de febrero y poder revisar este alipori de prueba que espero que usted me pueda otorgar. Procuraré que en correos posteriores no se me refleje en mi ser una apariencia de un baldragas con aficiones de jumera, o un personaje estólido, y que no sea un correo escrito al suánfonsono. Quedo a disposición para cualquier correo cordial”, remató.

Aunque el joven ha explicado en otro tuit que no se le den más vueltas al asunto porque hay buena relación entre él y el profesor, su tuit se ha hecho viral y lleva ya 9.000 me gusta.