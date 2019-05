Premios Max 2019, ¡multiplícate por cero!

Este próximo lunes, 20 de mayo, la demonizada y endemoniada Sociedad General de Autores y Editores (más conocida como SGAE) entrega los Premios Max de artes escénicas en Valladolid. Ah ¿qué no lo sabían? O, ah, ¿qué algo habían leído en el periódico o visto en la tele? Esas son las reacciones de una entrega que será vista en la televisión en prime time, sí, pero en la 2 de rtve y cuasi en inmediato diferido. Ese es el interés que despierta el teatro en los medios públicos y en los privados. ¿Cuánta alfombra roja teatral mostrando palmito saldrá al día siguiente en los periódicos o en las televisiones españolas? Estaría bien en analizar las razones.

La primera podría ser que el teatro es un fenómeno muy local, en el sentido de que el hecho teatral se produce físicamente en el tiempo y en el espacio en un solo lugar a la vez por y para un grupo concreto de personas. Algo que ha venido a paliarse con las retransmisiones en directo en los cines desde teatros de renombre internacional como el National Theatre londinense o los teatros de ópera como el Metropolitan Opera House de Nueva York, la Ópera de París, el Liceu de Barcelona o el Teatro Real de Madrid que suele hacerlo en diferido. Por cierto que el primero de estos teatros de ópera ha descubierto que estas proyecciones impactaban en su línea de flotación que era la recaudación y algo parecido cuentan los equipos técnicos del Liceu, por lo que las están restringiendo a actos masivos y promocionales, como el Liceu a la fresca.

Es decir, el impacto de un espectáculo teatral en el momento que se representa una obra es un fenómeno muy local. Y, por mucho éxito que tenga dicho espectáculo localmente, rara vez es masivo, en los términos que se usan ahora para definir a las masas. Por supuesto, tampoco es nacional e internacional en poco tiempo como una película o como un disco como un video viral de YouTube. Así que, si no conoce los espectáculos que han llegado como finalistas a los Max en diferentes categorías no se preocupe. Es que todavía no han llegado a su localidad. El problema es que incluso con el premio no llegarán porque ¿quién hace gira ahora sino tiene en el elenco un actor o actriz popular o televisivo? ¿Unos cabezas de cartel que atraigan, primero, el interés de los medios para difundirlo y, después, a través de esos medios, el interés del público potencial para que compre entradas?

Otro de los problemas es que a estos premios no se pueden presentar todos los espectáculos que se precien. Solo pueden presentarse aquellos que estén hechos por miembros de la SGAE, por obras que estén inscritas en la SGAE y por obras producidas o coproducidas por empresas españolas cuyos autores sean miembros de la SGAE. Lo que no debería criticarse, pues, es lo que pasa en todos los premios, incluidos los Oscar o los Goya, que se premian a los componentes de las academias que los organizan. Pero sí hace que haya espectáculos y profesionales que merecerían un premio y no aparezcan ni entre los nominados ni entre los finalistas y usted, querido/a lector/a, puede que los eche en falta.

A todo lo anterior hay que añadir que las obras incluidas son aquellas que se han exhibido entre el 16 de diciembre de 2017 y el 15 de diciembre de 2018. Así que mientras usted está pensando en los últimos estrenos de la temporada 2018-2019 los Max vienen a hablarle de hace casi dos años. Increíble ¿verdad? En unos tiempos en los que las empresas de telecomunicaciones hacen que la información vuele a la velocidad de la luz y las tendencias y las noticias haya que verlas casi minuto a minuto, como se juegan los partidos de fútbol.