¿Puedo buscar sexo fuera de mi relación si mi pareja ya no quiere?

Si hay un tema sobre el que los asesores matrimoniales reciben preguntas constantemente es el sexo y sobre qué hacer con la relación cuando la pasión se agota.

Uno de nuestros lectores se está enfrentando a este dilema. Stuart dice que lleva años casado, pero que está valorando la posibilidad de buscar sexo fuera de la relación.

“Quiero a mi mujer, pero no hay sexo y a ella no le interesa que lo haya”, dice. ”¿Puedo buscar lo que necesito fuera del matrimonio? Los dos nos amamos y siempre lo hemos hecho, solo que no tenemos sexo”.

Esta semana, la edición británica del HuffPost se ha puesto en contacto con dos terapeutas matrimoniales para ayudar.